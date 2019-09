credit foto: Violeta Dan/MFE

Turiștii interesați să viziteze Munții Piatra Craiului pot avea ca punct de plecare Centrul de vizitare al Parcului Naţional Piatra Craiului, o clădire superbă începută cu fonduri de la Banca Mondială și terminată în 2016, cu fonduri europene.

Centrul a fost vizitat săptămâna trecută de ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu, și de o delegație de jurnaliști din presa centrală.

"Valoarea totală a proiectului a fost de 1,7 milioane de euro și se numește Îmbunătățirea gradului de conservare a biodiversității în Parcul Național Piatra Craiului prin conștientizare, informare, monitorizare și vizitare. Lângă cabana Curmătura, am montat o stație meteo, de unde putem transmite live, putem știi care este starea vremii, putem informa mai bine turișii. Avem de asemenea un centru de informare, care este atât pentru uzul turiștilor, cât și pentru cel al personalului parcului, ca un fel de bază de plecare spre alte trasee în misiunile lor. Am făcut un film foarte frumos ce poate fi găsit pe YouTube - Crăiasa munților. Avem un ghid cu traseele din parc și un altul cu speciile și habitatele. Am realizat câteva dotări pentru creșterea capacității administrative a parcului: mașini. La proiect s-a lucrat foarte mult.

La acest centru de vizitare au început lucrările prin anii 2000, cu bani de la Banca Mondială. A fost adus în oarecare stare, nu s-a putut finaliza din cauza unei diferențe de curs valutare enorme între data începerii proiectului și data implementării. Aici era așa... o incintă acoperită și cam atât. După aceea s-a încercat finalizare acestui proiect prin POS Mediu. Inițial proiectul a fost depus în 2008 și a fost respins pentru că inițial se considerau neeligibile lucrările la infrastructura de vizitare. La un moment dat reprezentanți ai organismului de implementare de la Sibiu au venit, au văzut despre ce e vorba, s-au convins că acest centru este necesar, poate și nouă ni se datorează schimbarea ghidului (de finanțare, n.red.) care ulterior a permis realizarea acestor lucrări. În 2011 a fost aprobat proiectul, implementarea a început în 2012, am lucrat patru ani, am avut 30 de contracte. Am avut și numeroase dificultăți, pentru că nu se poate fără.

Traseul poate fi parcurs de persoane cu handicap de vedere, se urcă în pantă, e suficient de lată ca să se poată intra și cu un cărucior cu rotile. Panourile, pe lângă limba engleză, sunt și în Braille, pentru ca toată lumea să poată avea acces la informație. Totul este computerizat.

Forma clădirii s-a dorit a fi o replică a crestei Pietrei Craiului, acoperișul este din șiță. Ne-am rezumat la piatră, lemn și am fost printre primele centre de vizitare din România care nu au venit cu animale împăiate. Scopul nostru este protecția, cum să vrei să le protejezi, dar le omori ca să le aduci aici?

Protecția mediului nu e doar o poveste aici. Avem panouri solare, pentru apă caldă și avem și o pompă de căldură care ajută la încălzire.

Spaţiul interior al Centrului de Vizitare este realizat ca un traseu în circuit, care odată parcurs oferă informaţii cu privire la flora, fauna, geologia, zona de creastă şi grohotiş, peşterile, comunităţile locale şi traseele turistice din Parcul Naţional Piatra Craiului. Spaţiul expoziţional este realizat în aşa fel încât să determine experienţe inedite şi emoţionale vizitatorilor. Datorită modului interactiv de transmitere a informaţiei de tip text şi imagine, prin monitoare cu tehnologie LED şi Kinect, lumini şi sunete, turiştii pot afla şi învăţa despre elementele specifice Parcului Naţional Piatra Craiului. Monitoarele oferă informaţii pe tematici diverse, care sunt prezentate sub forma unor filme scurte, colecţie de poze şi puzzle-uri. De asemenea, în incinta Centrului de Vizitare se poate vizualiza o stână tradiţională, o peşteră cu formaţiuni geologice caracteristice şi o machetă 3D a Parcului Naţional pe care se pot proiecta hărţi pe diferite teme (trasee turistice, tipuri de sol, habitate, tipuri de proprietate, zonarea interioară a parcului naţional etc.) Traseul din Centrul de Vizitare poate fi parcurs şi descoperit atât de persoanele cu dizabilităţi cât şi de nevăzători. Cei din urmă pot afla informaţii, pe lângă experienţele datorate sunetelor, de pe panourile scrise în limbaj Braille", a declarat Anca Mercea, cea care a coordonat realizarea proiectului, Anca Mercea.

"Proiectul a avut momente critice. Mă întreb când vin vizitatorii, copiii, familiile, mă întreb dacă realizează câtă muncă a fost în spate. Eu simt neîncrederea oamenilor, oameni care se întreabă dar unde e proiectul, cât durează...", a spus ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu.

Traseu în circuit de-a dreptul spectaculos

Centrul de vizitare se află în subordinea Romsilva - Administrația Parcului Național Piatra Craiului.

Spaţiul interior al Centrului de Vizitare este realizat ca un traseu în circuit și oferă informaţii cu privire la flora, fauna, geologia, zona de creastă şi grohotiş, peşterile, comunităţile locale şi traseele turistice din Parcul Naţional Piatra Craiului. Spaţiul expoziţional este realizat în aşa fel încât să determine experienţe inedite şi emoţionale vizitatorilor. Datorită modului interactiv de transmitere a informaţiei de tip text şi imagine, prin monitoare cu tehnologie LED şi Kinect, lumini şi sunete, turiştii pot afla şi învăţa despre elementele specifice Parcului Naţional Piatra Craiului. Monitoarele oferă informaţii pe tematici diverse, care sunt prezentate sub forma unor filme scurte, colecţie de poze şi puzzle-uri. De asemenea, în incinta Centrului de Vizitare se poate vizualiza o stână tradiţională, o peşteră cu formaţiuni geologice caracteristice şi o machetă 3D a Parcului Naţional pe care se pot proiecta hărţi pe diferite teme (trasee turistice, tipuri de sol, habitate, tipuri de proprietate, zonarea interioară a parcului naţional etc.) - sursa: ghidulmuzeelor.cimec.ro.