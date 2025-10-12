Charlie Ottley a stat fără curent trei zile și acum ministrul Bogdan Ivan amenință compania cu sancțiuni. Cum a reacționat Electrica

Postarea renumitului jurnalist din Marea Britanie a strâns numeroase comentarii din partea românilor. Sursa foto: Charlie Ottley

Distribuție Energie Electrică România (DEER), parte a grupului Electrica SA, îl invită pe jurnalistul britanic Charlie Ottley să cunoască echipele sale de intervenție, după ce, sâmbătă seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a criticat modul în care compania a gestionat o avarie în zona Bran. Ottley a rămas mai multe zile fără curent electric, iar incidentul a stârnit o reacție dură din partea oficialului.

„În contextul discuțiilor recente din spațiul public, Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) dorește să ofere o serie de clarificări esențiale pentru o înțelegere corectă și completă a situației întreruperilor în alimentarea cu energie electrică din zona Bran–Moeciu″, se arată într-un comunicat al DEER.

Prin intermediul comunicatului de presă, DEER a transmis că întreruperile în alimentarea cu energie electrică din zona Bran-Moeciu au fost cauzate de condiţiile meteorologice severe de Cod portocaliu din perioada 3-5 octombrie, care au provocat avarii multiple în reţelele electrice.

„Vineri, 3 octombrie, într-un interval de doar o oră, s-au produs șase avarii majore, aproape simultan, care au afectat inițial 3.464 de consumatori din 9 localități. Echipele au fost mobilizate și au lucrat neîntrerupt pe parcursul nopții, în condiții dificile de viscol. Sâmbătă, 4 octombrie, până la ora 18:40, după eforturi continue ale echipelor operative, a fost restabilită alimentarea cu energie electrică pentru majoritatea utilizatorilor, odată cu remedierea defectelor majore de pe liniile de medie tensiune.

Duminică, 5 octombrie: Echipele au continuat intervențiile pentru a soluționa punctual ultimele 23 de deranjamente individuale, din zone izolate. În cursul zilei, situația a fost complet remediată si toți utilizatorii alimentați″, spun cei de la DEER.

Echipele mobilizate au lucrat în zone greu accesibile din munți

În comunicat, reprezenții DEER mai subliniază că echipele trimise pe teren au avut de înfruntat condiții extreme. Cele șase echipe mobilizate au lucrat în zone greu accesibile din munți, unde drumurile erau blocate de zăpadă și de copaci căzuți. Intervențiile au fost îngreunate și de viscolul puternic, vizibilitatea redusă și chiar prezența urșilor în apropierea liniilor electrice.

De asemenea, DEER îl invită pe Charlie Ottley să cunoască echipele de intervenție pe teren ale companiei.

„Regretăm profund disconfortul cu care s-a confruntat domnul Charlie Ottley, alături de toţi ceilalţi utilizatori afectaţi de această situaţie excepţională. Tocmai pentru a oferi o perspectivă reală asupra efortului uman şi logistic depus în astfel de condiţii, îi adresăm deschis invitaţia de a ne cunoaşte echipele din teren. O astfel de experienţă ar putea oferi o imagine completă a devotamentului şi profesionalismului colegilor noştri care lucrează în condiţii de risc pentru a restabili un serviciu esenţial comunităţii”, mai scrie în comunicatul DEER.

Precizările vin ca urmare a declarațiilor făcute sâmbătă seara de Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a declarat că „cineva de Electrica o să fie responsabil pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley”.

„Nu e normal să stai trei zile fără curent și mai ales să ai poate o atitudine sfidătoare din partea operatorului”, a spus Bogdan Ivan, la Prima TV.

Blackout în stațiuni montane, mașini blocate și turiști salvați din zăpadă de jumătate de metru

Charlie Ottley a trăit recent o experienţă sută la sută românească în casa pe care o are în Șirnea, un sat din comuna Fundata, în județul Brașov. El s-a numărat printre numeroşii români care au rămas fără curent electric în mai multe zone de la munte, unde zăpada a căzut în cantităţi foarte mari şi mulţi copaci au cedat şi s-au prăbuşit peste cablurile electrice.

„De necrezut! Nu avem curent electric de aproape trei zile. După ce a revenit pentru scurt timp, s-a întrerupt din nou ieri, la ora 13:00. Şi nici în această dimineață nu este pornit. Nu putem spăla, nu putem trage apa (o mare problemă), iar toată mâncarea din congelator s-a topit", a scris Charlie Ottley într-o postare făcută sâmbătă dimineaţa pe contul său oficial de Facebook.

În mesajul postat pe Facebook, jurnalistul din Marea Britanie a mai făcut următoarele dezvăluiri: "Am sunat din nou la Electrica în această dimineață și, după încă o jumătate de oră la telefon («apelul dumneavoastră este important pentru noi»), ni s-a spus că problema a fost rezolvată ieri seară. Doar că nu a fost. Și, din câte știu, tot satul este fără curent.

Așa ceva nu este în regulă – sunt bătrâni care tremură de frig în case, fără încălzire, în timp ce afară ninge abundent. Pentru ce plătim, de fapt? Știu că a nins mult și că au căzut crengi, dar de ce nu s-au ocupat vara să toaleteze copacii din apropierea firelor electrice? Fac asta vreodată sau așteaptă următoarea pană de curent ca să se apuce de treabă?".

Postarea renumitului jurnalist britanic a devenit virală şi a strâns numeroase comentarii din partea românilor şi nu numai.