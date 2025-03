Ciolacu, mesaj după cutremurul care a devastat Myanmar și Thailanda: „Suntem alături de toți cei afectați”

Guvernul României este alături de toţi cei afectaţi de cutremurul care a lovit Myanmar şi Thailanda şi îşi exprimă speranţa că eforturile de salvare şi ajutor în curs aduc sprijinul atât de necesar pentru populaţia afectată, a transmis prim-ministrul Marcel Ciolacu, vineri, într-o postare pe pagina Executivului de pe platforma X.

Cel puţin 144 de persoane au fost ucise şi 732 au fost rănite în Myanmar după cutremurele puternice care au lovit vineri Asia de Sud-Est, a declarat conducerea militară a ţării la televiziunea de stat birmaneză, informează DPA şi AFP, potrivit Agerpres.

The Government of Romania stands with all those affected by the earthquake that hit Myanmar and Thailand and expresses its hope that the ongoing rescue and relief efforts bring about much needed support for the affected population.