CNAIR a inspectat primele două loturi din autostrada A7 Focșani – Bacău. "Această etapă marchează un moment esențial"

1 minut de citit Publicat la 15:23 25 Noi 2025 Modificat la 15:23 25 Noi 2025

CNAIR a inspectat primele două loturi din autostrada A7 Focșani – Bacău. Foto: Agerpres

Specialişti de la CNAIR şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău au efectuat, marţi, o inspecție preliminară pe Autostrada A7 Focșani - Bacău. Ei au transmis că s-au realizat paşi importanţi spre finalizarea unor noi loturi din A7.

"Specialiștii CNAIR și DRDP Buzău au efectuat o inspecție preliminară pe autostrada A7 Focșani – Bacău:

Lotul 1: Focșani – Domnești Târg (35,6 km)

Lotul 2: Domnești Târg – Răcăciuni (38,78 km)

Această etapă marchează un moment esențial, verificând calitatea execuției și respectarea standardelor tehnice.

Inspecția confirmă progresul semnificativ al proiectului și aduce mai aproape deschiderea circulației pe aceste tronsoane ale Autostrăzii Moldovei (A7). Finalizarea celor două loturi va contribui la creșterea siguranței rutiere, reducerea timpilor de deplasare și dezvoltarea economică a regiunii.

Autostrada A7 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, iar fiecare pas înainte înseamnă un plus de conectivitate și modernizare pentru comunitățile din estul țării", au transmis autorităţile.

Când se va putea circula pe încă 38 km din Autostrada Moldovei

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a precizat, joi, că pe sectorul de 17 km, până la Adjud se va putea circula până la finalul anului, însă Lotul 2, cu o lungime totală de 38,78 km, cuprins între Domnești Târg și Răcăciuni se află în stadiu fizic de 90%. Astfel, deschiderea circulației va avea loc în anul 2026.

Anul viitor, după finalizarea lucrărilor și pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe aproximativ 375 km de autostradă de la București la Pașcani (A3 și A7).

"Sectorul de 17 km (până la Adjud), pe care dorim să deschidem circulaţia anul acesta, a ajuns la un progres de aproximativ 95%. În funcţie de condiţiile meteorologice şi de ritmul de lucru din şantier, circulaţia va putea fi deschisă pe circa 17 km din acest lot până la Adjud. Anul viitor, după finalizarea lucrărilor şi pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe aproximativ 375 km de autostradă de la Bucureşti la Paşcani (A3 şi A7)", a menţionat Pistol.