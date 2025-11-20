Un nou lot din A7 este aproape gata. Când se va putea circula pe încă 38 km din Autostrada Moldovei, între Domnești Târg și Răcăciuni

Lucrările la lotul 2, între Domnești Târg și Răcăciuni se află în stadiu fizic de 90%. FOTO: Captura video / CNAIR

După ce a anunțat un progresul la sectorul de 17 km al autostrăzii Focşani - Bacău (A7), până la Adjud, directorul CNAIR, Cristian Pistol, a precizat, joi, că lucrările pe lotul 2 au de asemenea un ritm alert.

El a precizat că pe sectorul de 17 km, până la Adjud se va putea circula până la finalul anului, însă Lotul 2, cu o lungime totală de 38,78 km, cuprins între Domnești Târg și Răcăciuni se află în stadiu fizic de 90%. Astfel, deschiderea circulației va avea loc în anul 2026.

Anul viitor, după finalizarea lucrărilor și pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe aproximativ 375 km de autostradă de la București la Pașcani (A3 și A7).

"Sectorul de 17 km (până la Adjud), pe care dorim să deschidem circulaţia anul acesta, a ajuns la un progres de aproximativ 95%. În funcţie de condiţiile meteorologice şi de ritmul de lucru din şantier, circulaţia va putea fi deschisă pe circa 17 km din acest lot până la Adjud. Anul viitor, după finalizarea lucrărilor şi pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe aproximativ 375 km de autostradă de la Bucureşti la Paşcani (A3 şi A7)", a menţionat Pistol.

Constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat pe cei 38,78 km dintre Domneşti Târg şi Răcăciuni cu 1.500 de muncitori şi 600 de utilaje, care desfăşoară în momentul de faţă următoarele lucrări: aşternere mixturi asfaltice; umpluturi cu balast, taluzări cu pământ vegetal, montare stâlpi pentru panourile fonoabsorbante, armare şi cofrare fundaţii pentru stâlpi-panouri; aplicare de hidroizolaţii; montare lise parapet metalic; lucrări de iluminat la pasajul peste DN 2 şi CF 500, canalizări branşamente; amenajare de perdele forestiere; relocări reţele electrice; amenajare Nod rutier Adjud.

Valoarea contractului pentru construcţia acestui lot este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).