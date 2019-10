Crimă îngrozitoare în Vaslui! Femeie abia întoarsă din străinătate, ucisă de soţ din cauza geloziei

Foto: Poliția Româna/Facebook

Crimă pasională în satul Corni Albești! Un bărbat de 45 de ani și-a omorât soția cu patru lovituri de cuțit, iar apoi a încercat să se sinucidă.

Femeia abia se întorsese de la muncă din Germania de doar trei zile și și-a găsit sfârșitul chiar în căminul conjugal.

Vecinilor nu le vine să creadă cele întâmplate . “Nu ne vine să credem! Coca și Petru au fost mereu doi oameni muncitori, cu doi copii frumoși și acum, după ce au muncit ambii în străinătate și și-au ridicat o casă frumoasă, să ajungă aici? Ea a venit sâmbătă acasă. Avea concediu două săptămâni. El venise de vreo 10 zile, lucra pe un TIR în comunitate. Și din câte am înțeles, urma să plece și el odată cu Coca. Noi nu i-am auzit certându-se. Aseară, când a venit Poliția și am aflat ce s-a întâmplat, am rămas șocată. Pe ea au găsit-o în baie, înjunghiată de patru ori. Pe el l-a luat SMURDUL, pentru că a încercat să se sinucidă”, a spus o vecină.

Oamenii s-au strâns în sat, în fața magazinului de unde Petru fusese văzut făcând cumpărături cu o seară în urmă. Toţi au impresia că tragedia s-a petrecut din cauza geloziei, potrivit Vremeanouă.

Cei doi copii ai familiei, Coca și Petru Onilă, nu erau acasă în momentul tragediei. Băiatul învaţă la un liceu din Vaslui, iar fata este studentă la București.