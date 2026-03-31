Criza de la Șantierul Naval Mangalia va fi rezolvată. Dogioiu: „Oamenii își vor primi banii până de Paște”. Salariile, plătite de ANOFM

Guvernul României a avut, marți seară, o ședință extraordinară în care au adoptat, printre altele, o Hotărâre de Guvern pentru „aprobarea listei operatorilor economici de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei”. Prin această Hotărâre, situația de la Șantierul Naval Damen Mangalia va fi rezolvată. „Oamenii își vor primi banii până de Paște”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Astfel, banii vor fi trimiși de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

„S-a adoptat Hotărârea de Guvern privind aprobarea listei operatorilor economici de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei, care include Liberty Galați, Romaero și Damen Mangalia. Fondul de garantare va putea plăti drepturile salariale pentru angajații acestora. Oamenii își vor primi banii până de Paște”, a spus Dogioiu.

Banii urmează să fie trimiși de ANOFM, fiind vorba de o sumă totală de 257,7 milioane de lei.

„Cuantumul este de 257,7 milioane de lei, care se încadrează în bugetul aprobat de ANOFM. Pentru Liberty și Liberty Tubular, suma este de 168 de milioane de lei, pentru 2.949 de beneficiari, pe o perioadă de maximum 6 luni. Pentru operatorii aflați în insolvență, Romaero și Damen, suma este de 89,7 milioane de lei, pentru 1.017 beneficiari de la Damen și 526 de beneficiari de la Romaero, pe o perioadă de 7 luni.

Oamenii aceștia își vor primi creanțele salariale cât de curând, după publicarea în Monitorul Oficial, înainte de Paște. Este o chestiune de câteva zile”, a mai spus Dogioiu.

Peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București vor beneficia de protecție salarială extinsă atunci când angajatorii intră în insolvență sau în procedura concordatului preventiv.

Damen Mangalia a pornit deja procedura de faliment, după ce angajații au protestat din cauza faptului că nu și-au primit salariile de trei luni.

„Ce îi spun copilului când îmi cere de mâncare?”, spunea, în timpul protestului, o femeie.