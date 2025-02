După solstițiul de iarnă, zilele încep să crească treptat. Foto: Getty Images

Solstițiul de iarnă din 2024, cea mai scurtă zi a anului, a avut loc pe 21 decembrie în emisfera nordică. Acest eveniment astronomic a marcat începutul oficial al iernii, iar de atunci, mulți se întreabă cu câte minute crește ziua în fiecare zi, scrie CBS.

Ce este solstițiul de iarnă

Solstițiul de iarnă este ziua cu cea mai mică durată a luminii solare dintre răsărit și apus și, implicit, cu cea mai lungă noapte a anului. Acesta are loc atunci când Soarele se află direct deasupra Tropicului Capricornului, potrivit Serviciului Național de Meteorologie din SUA.

Cu cât o regiune se află mai la nord, cu atât ziua este mai scurtă. În interiorul Cercului Polar Arctic, soarele nu răsare deloc în această perioadă.

De ce are loc solstițiul de iarnă

Solstițiul de iarnă este cauzat de înclinarea Pământului în timp ce orbitează în jurul Soarelui. Atunci când emisfera nordică se înclină departe de Soare, nopțile devin mai lungi. Cel mai lung întuneric are loc în ziua solstițiului, când emisfera nordică se află în cea mai îndepărtată poziție față de Soare.

În 2024, solstițiul de iarnă a avut loc pe 21 decembrie. În schimb, solstițiul de vară – când avem cea mai lungă zi a anului – se va produce în jurul datei de 20-21 iunie.

Cu câte minute crește ziua după solstițiul de iarnă

La data solstițiului de iarnă, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (pentru București), scrie astro-urseanu.ro.

După solstițiul de iarnă, zilele încep să crească treptat. Inițial, durata luminii solare crește cu aproximativ un minut pe zi. După două luni, diferența devine vizibilă, cu aproape o oră în plus de lumină față de solstițiu.

Durata zilei crește continuu după solstițiul de iarnă, atingând punctul maxim la solstițiul de vară (aproximativ 21 iunie).

În total, ziua se mărește cu aproximativ 8 ore între solstițiul de iarnă și cel de vară, în funcție de latitudine. După solstițiul de vară, zilele încep să scadă treptat, urmând același proces invers până la următorul solstițiu de iarnă.

Când se termină oficial iarna

Iarna meteorologică se încheie pe 20 martie 2025, când are loc echinocțiul de primăvară. Primăvara va dura până pe 20 iunie, când solstițiul de vară marchează începutul sezonului cald.

Cum este sărbătorit solstițiul de iarnă în lume

Din cele mai vechi timpuri, solstițiul a fost marcat prin diverse ritualuri și tradiții. Rădăcinile acestor obiceiuri se regăsesc în sărbătorile de iarnă moderne, precum Crăciunul și Hanukkah.