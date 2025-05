Antonio Piculeață, ambasadorul cultural al României, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a Fundației Dan Voiculescu

Antonio Piculeață

Antonio Piculeață are doar 18 ani, dar cântă la vioară cu o profunzime care te face să uiți complet că abia a terminat liceul. A devenit cel mai nou nume inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” – o inițiativă a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care aduce în lumină adolescenți și tineri excepționali, cu reale șanse să schimbe ceva pentru această țară.

Antonio pare să aibă toate semnele unei personalități excepționale, încă din copilărie. S-a născut la New York și a pus prima dată arcușul pe coardă la șase ani. La doar nouă ani, urca deja pe scena Ateneului Român, alături de Orchestra Medici, sub bagheta lui Iosif Prunner. Un an mai târziu, interpreta Concertul nr. 3 de Mozart împreună cu Filarmonica „Oltenia” din Craiova, dirijată de Mădălin Voicu. Acestea sunt începuturile unei cariere clădite cu răbdare, muncă și o dorință neobosită de a învăța de la cei mai buni.

A studiat la instituții de prestigiu precum Juilliard School și Lucy Moses School of Music din New York, apoi la Royal College of Music din Londra. În prezent, își continuă formarea la Viena, sub îndrumarea renumitei Dora Schwarzberg.

Printre reușitele sale se numără premiul I la Olimpiada Națională de Muzică, trofeul „Remember Enescu” și statutul de finalist la competiția „Chieti Classica” din Italia. Antonio este și primul violonist care a cântat vreodată în Aula Academiei Române – o performanță cu greutate pentru un tânăr care transformă muzica într-un mesaj artistic profund.

În repertoriul lui se regăsesc lucrări de Beethoven, Franck, Paganini sau Piazzolla, interpretate în concerte din România, dar și în capitalele culturale europene – de la Bruxelles la Berlin și Viena. A fost ghidat de figuri importante ale muzicii clasice, printre care și violonistul Roman Kim.

La începutul acestui an, Antonio a primit titlul de Ambasador Cultural al României din partea regizorului Serge Celibidache – o distincție care subliniază valoarea artistică și rolul său de purtător al valorilor culturale românești peste hotare.

Prin includerea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, Antonio intră într-o galerie de elită, alături de alți tineri cu vocație și rezultate remarcabile. Este o dovadă clară că excelența poate veni și din domenii care par elitiste, dar care definesc identitatea unei națiuni.

Dacă România își dorește un viitor construit prin propriile forțe, are nevoie de repere autentice. Iar Antonio Piculeață este unul dintre ele.

Înscrierile în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” se fac pe fundatiadanvoiculescu.ro.