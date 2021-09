Balada lui Enescu, pe scena Festivalului, după ce s-a viralizat de ziua compozitorului

Primul concert al zilei are loc la Ateneul Român la ora 16.30, unde vor urca pe scenă Orchestra de Cameră din Viena, condusă de Vlad Vizireanu, alături de violonistul Remus Azoiței. Emoționanta Baladă de George Enescu pentru vioară și orchestră deschide concertul, ca omagiu adus compozitorului, la aniversarea a 140 de ani de la nașterea sa. Balada a fost lucrarea lui George Enescu care s-a viralizat pe 19 august, în urma unui proiect organizat de Festivalul Enescu, pentru a marca 140 de ani de la nașterea compozitorului, prin muzică și fără cuvinte mari.

Programul continuă cu Mozart - Concertul nr. 4 în Re major pentru vioară și orhestră K. 218. Mozart, un geniu sclipitor și un violonist desăvârșit, a compus cele 5 Concerte pentru vioară într-un timp record de 6 luni, în anul 1775. Întreaga creație mozartiană este de o frumusețe răpitoare, cu momente de bucurie exuberantă, melodii lirice și melancolice, dar cu o permanentă energie și vioiciune. Aceste elemente caracteristice le întâlnim și în Concertul nr. 4, denumit și Concertul ,,militar’’, datorită ritmului marțial de la începutul primei părți.

Simfonia nr. 9 in do major D 944 de Schubert închide concertul într-o atmosferă a romantismului timpuriu. Simfonia a IX-a, cunoscută cu titlul ,,The Great’’ este ultima simfonie din creația lui Schubert, și a fost interpretată în premieră în 1839 la mai bine de 10 ani de la moartea compozitorului. Lucrarea prezintă eleganța vieneză, marcată de influența beethoveniană.

La Sala Palatului, de la ora 19.30, ansamblul Les Dissonances din Paris, condus de violonistul și directorul său artistic, David Grimal aduce în fața publicului sonorități ale modernismului, într-un program din creația compozitorilor Ravel, Enescu și Stravinski.

Programul începe cu două lucrări care se înrudesc, compuse de Ravel, Baletul Daphne și Chloe și Suita nr. 2 pentru orchestră. Baletul Daphne și Chloe, o capodoperă a impresionismului muzical, a fost scris în 1909 și inspirat de o nuvela antică grecească, ce ilustrează o profundă poveste de dragoste. Orchestrația sa amplă, cu cor, se datorează ideii compozitorului de a crea o simfonie coregrafică, după cum a și denumit-o inițial. Suita a II-a este continuarea poveștii de dragoste dintre cele 2 personaje, și conține cele mai populare teme ale baletului.

Următoarea lucrare este Capriciul Român pentru vioară și orchestră de George Enescu, pe care îl vom asculta în interpretarea violonistului David Grimal. Enescu a început lucrul la Capriciul Român în 1925, dar nu l-a finisat niciodată. Lucrarea a fost restaurată și finisată de compozitorul Cornel Țăranu împreună cu violonistul Sherban Lupu. Titlul face trimitere la o lucrare amplă, în stilul Rapsodiei Tzigane de Ravel sau a Rapsodiilor de Bartok pentru vioară, și ilustrează virtuozitatea violonistică spectaculoasă, inspirată din muzica tradițională. Enescu s-a inspirat și a introdus în numeroase creații elemente din muzica lăutărească, iar piesa ilustrează Arta Lăutarului, arhetipul muzicianului și artistului român.

Seara se încheie cu Baletul Le Sacre du printemps (Ritul Primăverii) de Igor Stravinski, compus în anul 1913, pentru stagiunea de balet a lui Serghei Diaghilev. Premiera a avut loc în același an și a fost o lucrare revoluționară ce a creat senzație. Stilul compozițional al lui Stravinski este special, îmbină muzica de inspirație tradițională cu o motricitate originală, și armonii și sonorității bogate în culoare.

Acțiunea lucrării se bazează pe ritualul păgân de sacrificare a unei fecioare pentru reînnoirea ciclică a naturii. Piesa are o atmosferă stranie, acvatică, și a fost un eveniment de referință în asaltul modernismului. Audiția acestei lucrări emblematice pentru creația lui Stravinski aniversează în această ediție a festivalului, 50 de ani de la moartea compozitorului.

Cu ocazia concertelor la Festivalul Enescu, David Grimal și Les Dissonances lansează în România și CD-ul Chausson. Ravel. Enescu, care este disponibil deja pentru cumpărare la librăriile Cărturești. Lansarea oficială - împreună cu o sesiune de autografe și o discuție cu David Grimal - va avea loc vineri, 17 septembrie, la ora 21.20, după concertul Les Dissonances de la Sala Palatului, la standul Cărturești.

