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Intervenția jandarmilor la pelerinajul Sfintei Parascheva, după ce mai multe persoane au încercat să depășească rândul
Intervenția jandarmilor la pelerinajul Sfintei Parascheva, după ce mai multe persoane au încercat să depășească rândul
<1 minut de citit
Publicat la 21:14 13 Oct 2026
Modificat la 21:14 13 Oct 2026
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Etichete:
jandarmi
Sfânta Parascheva
pelerinaj
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