Lucian Romașcanu, vizită importantă în Japonia: ”Trei zile foarte intense!”

Lucian Romașcanu anunță că, săptămâna trecută, a avut o vizită de trei zile în Japonia, în care a avut mai multe întrevederi atât cu ministrul Educației, cât și cu președintele grupului de prietenie japonezo-român din Parlamentul Japoniei și ministrul de stat pentru transformarea digitală.

”Săptămâna trecută am avut șansa unor întâlniri extrem de importante și utile, într-o vizită de 3 zile în Japonia. Trei zile foarte intense, în care pe scurt:

Am avut o întâlnire cu Dl. Kazuo YANA やな 和生, ministrul de stat pentru educație, cultură, sport, știință și tehnologie din Japonia, membru al Dietei japoneze. Am discutat despre creșterea schimburilor culturale româno-nipone, schimburi care deja sunt la un nivel deosebit, în special datorită activității extrem de intense a lui Constantin Chiriac și a Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Am discutat și despre oportunitatea deschiderii unui Institut Cultural Român la Tokyo, propunere agreată de ministru fără rezerve, urmând a pune în discuție acest proiect autorităților competente din țară;

O altă întâlnire cu Dl. Ichiro AISAWA, membru important al Dietei și președintele grupului de prietenie japonezo-român din Parlamentul Japoniei și cu Dl. Masaki OGUSHI, ministru de stat pentru transformarea digitală. Am abordat diverse teme legate de colaborarea culturală și am comunicat și Domniei sale propunerea de avea un ICR la Tokyo. Discuțiile au fost extrem de pozitive, propunerile noastre au fost primite cu deschidere. Cu această ocazie i-am lansat invitația d-lui AISAWA, interesat de cultura noastră, de a fi prezent la FITS 2023; sperăm ca agenda să-i permită să-l avem ca oaspete la Sibiu cu ocazia aniversării a 30 de ani de festival;

La Tokyo Metropolitan Theater am participat la premiera în Japonia a spectacolului The Scarlet Princess al TN Radu Stanca din Sibiu. O piesă Kabuki montată cu totul aparte de Silviu Purcărete, cu scenografia extraordinară a lui Dragoș Buhagiar și cu prestații excepționale ale trupei, cu mențiuni speciale pentru minunații actori Ofelia Popii și Iustinian Turcu. Au fost 5-6 chemări la rampă, aplauze în picioare minute bune, nu exagerez dacă spun că a fost un triumf!

Felicitări tututor!

În marja reprezentației, am susținut o conferință de presă în fața reprezentanților unor publicații importante. Alături de Constantin Chiriac am prezentat fenomenul cultural românesc și modul de dezvoltare a schimburilor culturale cu Japonia;

După a doua reprezentație am susținut, în fața unui public numeros, o scurtă conferință, alături de același Constantin Chiriac, alături de protagoniști, prezentată de teatrologul Octavian Saiu, profesor la Hong Kong, o prezență profesionistă constantă pe scena teatrului mondial.

Am avut o foarte importantă întrevedere cu Dl. Shuji KOGI, Secretarul General al UE Japan Fest, principalul promotor al parteneriatelor Japoniei cu capitalele culturale europene. UE Japan Fest strânge laolaltă peste 100 de companii de top ale Japoniei care au decis să investească în cultură. Am discutat despre Timișoara dar și despre modul cum putem promova schimburile de tineri artiști între cele două țări;

Am participat la un prânz prietenesc oferit de Dl. Costin Mândrea, Vicepreședintele Coca Cola Japonia, și soția sa Gabriela, o întâlnire și utilă dar și de suflet cu români de succes. Mulțumiri!

Am avut un prânz de lucru cu Dna. Yoshie YAMAMOTO, reprezentantă a Teatrului Yamamoto Noh și cu Dna. Aria AOYAMA, Directoarea Institutului Japonez pentru Cultură și Schimburi Internaționale. Am intrat în multe detalii despre colaborarea culturală bilaterală. O idee concretă este aceea de a primi în România o delegație de jurnaliști niponi pentru a prezenta Japoniei lumea culturală a României.

Am avut bucuria și altor plăcute și utile întâlniri cu jurnaliști, oameni de cultură; printre ei, Kuranosuke Sasaki, unul din cei mai mari actori de film japonezi dar și cu succese mari în teatru, acum pregătind Avarul de Moliere, in regia aceluiași Purcărete. Premiera în noiembrie pentru publicul japonez.

Am participat, la invitația ES Dl. Ovidiu Dragna, ambasadorul României la Tokyo, la o seară de poezie și nu numai, recital excepțional al lui Constantin Chiriac, organizat la ambasadă în prezența unor invitați de marcă.

Țin să mulțumesc în mod deosebit ambasadorului nostru, ES Dl. Ovidiu Dragna, pentru organizarea vizitei și modul extrem de activ în care susține prezența culturală românească în Țara Soarelui Răsare!”, scrie Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu.