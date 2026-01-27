Cum a devenit Agenția Antidrog o sinecură: șefi cu carnet de partid, care nu știu ce au de făcut: „Ce să spun, că e o mizerie?”

Luciana Buliga și Cristian Ivan. Foto: captură Antena 3 CNN.

Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor este instituția care ar trebui să prevină și să combată consumul de droguri. La conducere se află o membră PNL care nu a știut să spună de ce consumul nu trebuie dezincriminat și care afirmă deschis că a ajuns în funcție în urma unei negocieri politice. În timp ce experții avertizau că tinerii încep să consume droguri de la vârste din ce în ce mai fragede, în combinații extrem de periculoase, Agenția Antidrog a fost transformată într-o sinecură politică. Ajunși la conducere pe filieră de partid, cei aflați în fruntea instituției nu știu să spună nici măcar care sunt atribuțiile acesteia. „Ce să spun, că e o mizerie, că n-ai cum să te dezvolți niciodată cu cinci oameni?”, reclama un fost șef al agenției.

Copilul de 13 ani care ar fi ucis un băiat cu doi ani mai mare decât el ar fi fost drogat în momentul crimei și ar fi chiar dependent. Astfel, crima teribilă din Timiș scoate la suprafață un fenomen mai degrabă ignorat de autorități: consumul de droguri printre tineri.

Studiile arată că, în România, copiii încep să consume droguri înainte de vârsta de 13 ani și o fac în combinații tot mai periculoase ca să obțină „senzații tari”. În Cenei, localitatea unde a avut loc crima, antrenorul copilului de 13 ani acuzat de crimă susține că majoritatea copiilor de acolo fac asta încă de la zece ani.

„E rău la Cenei, cu droguri, toate prostiile, majoritatea copiilor asta fac acolo la vârsta aceasta. Copii de 10 și 11 ani stau afară, seara, și fumează "iarbă". Trăim într-o lume în care copiii de 10-12 ani au un comportament de maturi. Ies seara, stau la poartă cu sticle de bere, toți fumează, cu "iarbă", cu țigări normale, asta e preocuparea lor și nimeni nu face nimic.

Ei s-au drogat după ce l-au omorât, nu înainte. Au mers la ăla de vinde și și-au luat.

Au fost descinderi, în trei case s-au găsit dealeri. Vă dați seama?! Într-un sat mic, să găsești 3-4 de-ăștia care vând droguri și poliția nu știa nimic. Ori nu vor să știe!”, a reclamat Ciprian Manolache pentru Gazeta Sporturilor.

Agenția Antidrog, transformată într-o sinecură

În prezent, la conducerea Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, fosta ANA, interimar, este vicepreședinta Luciana Buliga. O recomandă carnetul de partid.

„Este o poziție în care eu am fost numită printr-o negociere politică care a avut loc între PNL de la Botoșani și cei care conduceau guvernul în acel moment”, a scris ea într-un interviu pentru Observator.

În o lună și zece zile de când este la conducere, Buliga a avut concediu de odihnă, a cerut să meargă într-o delegație și a mai depus o cerere pentru concediu de odihnă.

Numele ei a apărut prima dată în presă când nu a reușit să spună de ce nu trebuie dezincriminat consumul de droguri:

„Reporter Observator: Credeți că ar trebui dezincriminat consumul?

Luciana Buliga, preşedinte ANA: Nu.

Reporter Observator: De ce? Adică, argumente pe care vă bazați acest răspuns clar de nu, pe care mi le-ați dat imediat.

Luciana Buliga: Cred că m-am blocat”

Luciana Buliga susține că este absolventă de Medicină, facultate făcută la Cluj, apoi a urmat Facultatea de Farmacie, plus alte două mastere, unul în industria medicamentului, și că în prezent face un doctorat, început înainte de a intra în politică. Nu există un CV public al acesteia, însă în interviurile din campania electorală Luciana Buliga a spus că a lucrat în domeniul Sănătății și că cunoaște sistemul de sănătate foarte bine.



Pe profilul ei de LinkedIn, Buliga a scris că din 2013 este farmacist, iar din anul 2017 a lucrat ca director medical la Casa Octavian din Sucevița, până în anul 2022. Nu sunt trecute alte locuri de muncă sau studiile urmate.

Înainte de Buliga, la ședia Agenției Antidrog a fost Rareș Petru Achiriloaie. Susținut de PSD, acesta a plecat din funcție în luna decembrie. Și în cazul lui pare că tot carnetul de partid l-a recomandat pentru această funcție. El a fost adus de la Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție pentru a conduce agenția antidrog.

Cu studii în științe politice, CV-ul acestuia arată că acesta nu are nicio experiență sau pregătire în domeniul politicilor publice privind consumul de droguri, la fel cum nu avea nici în ceea ce privește sistemul de adopții al copiilor.



Un alt șef la Agenția Antidrog, pe când instituția era în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a fost Cristian Ivan. Adus de la IPJ Dolj, tot pe filieră de partid (PSD), acesta nu a știut să spună cu ce se ocupă instituția pe care o conducea.

„Agenţia Naţională Antidrog face parte din Ministerul de Interne, este structura Ministerului de Afacerile Interne. (…) Agenţia Naţională Antidrog face parte din Ministerul de Interne, doctore, fii lângă mine să nu spun prostii, te rog frumos. Încă o dată. Agenţia Naţională Antidrog este structura Ministerului de Interne. Nu, sunt groaznic, e cumplit”, spunea el într-un interviu pentru Observator.

Întrebat dacă are trac, Ivan a negat și a dat o altă explicație pentru bâlbâieli: Trebuie să spun lucrurile ca să nu deranjez pe nimeni, asta e problema mea. Ce să spun, că e o mizerie, că n-ai cum să te dezvolţi niciodată cu cinci oameni. Dă chestia asta pe post şi am terminat balamucul”.

Agenția Națională Antidrog a fost desființată

Din decembrie 2025, Agenția Națională Antidrog nu mai există. Ea a fost desființată și toate atribuțiile au fost preluate de Agenția Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor. Spre deosebire de ANA, care era în subordinea MAI, această agenție este în subordinea Cancelariei prim-ministrului.

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, în decembrie 2025, Legea privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor. Actul normativ prevede desființarea Agenției Naționale Antidrog (ANA), iar toate atribuțiile sale vor fi preluate de această nouă instituție care se va afla în subordinea premierului României.

Conform actului normativ, Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, aflată în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea Cancelariei prim-ministrului şi în coordonarea prim-ministrului.

Agenţia se înfiinţează prin preluarea atribuţiilor privind prevenirea consumului ilicit de droguri şi de concepţie şi coordonare, evaluare şi monitorizare, la nivel naţional, a politicilor în domeniul prevenirii consumului ilicit de droguri, a atribuţiilor privind coordonarea asistenţei integrate multidisciplinare şi intersectoriale în domeniul consumului de droguri ale Agenţiei Naţionale Antidrog, precum şi a personalului contractual şi patrimoniului aferent din aparatul propriu al acesteia.



Agenţia elaborează Strategia naţională antidrog şi planurile de acţiune aferente şi monitorizează implementarea acestor documente prin intermediul unui comitet interministerial şi intersectorial care se constituie prin decizie a prim-ministrului.

Droguri, la preț de suc în România

În timpul în care ANA a fost transformată într-o sinecură, iar soluția găsită de guvern pentru eficientizarea acestei instituții a fost înlocuirea ei cu o altă instituție, consumul de droguri, mai ales în rândul tinerilor, a explodat.

Drogurile nu doar că se găsesc peste tot, dar au devenit extrem de accesibile și la preț. Un tată a povestit pentru Antena 3 CNN că băiatul lui a primit o ofertă de doar 12 lei pentru o punguță cu o substanță psihoactivă.

Unul din 5 adolescenţi spune că i s-au oferit substanţe interzise la şcoală sau în apropierea unităţii de învăţământ. Mai grav, jumătate dintre cei acostați, au cedat. Astfel, unul din 10 liceeni din București a consumat cel puțin o dată droguri.