Cursuri online continuă și miercuri în mai multe județe, din cauza ninsorilor. Anunțul Ministerului Educației

1 minut de citit Publicat la 19:55 13 Ian 2026 Modificat la 19:56 13 Ian 2026

Cursurile se vor desfășura online / foto: Getty Images

Cinci unități de învățământ din județele Dolj, Timiș și Teleorman își vor desfășura activitatea online miercuri, iar o școală din județul Satu Mare va avea activitatea suspendată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a anunțat, marți, Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în urma informațiilor primite de la Inspectoratele școlare județene.

Conform sursei citate, miercuri vor învăța online 2.200 de copii, iar 450 vor avea activitatea suspendată.

„Potrivit informațiilor furnizate astăzi, 13 ianuarie (ora de referință - 17:00), de către Inspectoratele școlare județene, cinci unități de învățământ (aproximativ 2.200 de elevi) din trei județe (una - Dolj, respectiv câte două în județele Timiș și Teleorman) își vor desfășura cursurile miercuri, 14 ianuarie, în format online din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

De asemenea, într-o singură unitate de învățământ din județul Satu Mare (450 de elevi), activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate”, a transmis MEC.

Și astăzi, aproximativ 3.000 de elevi din zece unităţi de învățământ au făcut cursuri online, din cauza condiţiilor meteorologice. În trei şcoli din judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman cursurile au fost suspendate, dar vor fi recuperate ulterior.

De altfel, noaptea trecută a fost cea mai geroasă noapte din această iarnă. Temperaturile au scăzut până la minus 21 de grade Celsius în unele zone, iar frigul extrem a făcut deja victime.