Cursurile online, prelungite și joi în mai multe județe din cauza frigului și ninsorilor. Anunțul Ministerului Educației

Elevi care merg la școală pe viscol. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Şase unităţi de învăţământ din patru judeţe (Satu Mare, Prahova, Sibiu, Teleorman) vor desfăşura și joi cursuri online din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi o altă şcoală va avea cursurile suspendate, a anunţat, miercuri, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Astfel, 1.780 de elevi vor avea joi cursuri online şi 150 vor avea cursurile suspendate.

„Potrivit informaţiilor comunicate astăzi, 14 ianuarie (ora de referinţă: 16:00), de către inspectoratele şcolare judeţene, 6 unităţi de învăţământ (câte una în judeţele Satu Mare şi Prahova, respectiv câte 2 în judeţele Sibiu şi Teleorman), însumând aproximativ 1.780 de elevi, îşi vor desfăşura cursurile joi, 15 ianuarie, în format online din cauza condiţiilor meteorologice improprii.

De asemenea, într-o unitate de învăţământ din judeţul Sibiu (150 de elevi), activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele de curs să fie recuperate”, afirmă sursa citată.

Totodată, și ieri, 13 ianuarie, aproximativ 3.000 de elevi din zece unităţi de învățământ au făcut cursuri online, din cauza condiţiilor meteorologice. În trei şcoli din judeţele Bistriţa-Năsăud, Satu Mare şi Teleorman cursurile au fost suspendate, dar vor fi recuperate ulterior.

Temperaturile au scăzut drastic în toată țara săptămâna aceasta. Noaptea de luni spre marți a fost cea mai geroasă noapte din această iarnă. Temperaturile au scăzut până la minus 21 de grade Celsius în unele zone, iar frigul extrem a făcut deja victime.