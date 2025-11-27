Curtea de Apel din Salonic a refuzat extrădarea lui Sorin Oprescu în România

<1 minut de citit Publicat la 13:59 27 Noi 2025 Modificat la 14:07 27 Noi 2025

Curtea de Apel din Salonic a refuzat extrădarea lui Sorin Oprescu în România Sursa foto: Profimedia Images

Curtea de Apel din Salonic a refuzat extrădarea lui Sorin Oprescu în România. Acesta nu a fost prezent în sală la pronunțarea deciziei, deoarece este interant în spital, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Anterior, el a invocat că e bolnav și că închisorile din România nu îndeplinesc condiții corespunzătoare.

Decizia poate fi contestată de către procuror.

Sorin Oprescu este sub control judiciar, nu are voie să părăsească Grecia și trebuie să se prezinte periodic la poliție.

Este a doua oară când autoritățile române încearcă să-l aducă în țară pe Sorin Oprescu.

Oprescu are de executat o condamnare de 10 ani și 8 luni pentru fapte de corupție. Anchetatorii români au stabilit că el a primit o mită de 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Penitenciarelor. Condamnarea definitivă a fost pronunțată în mai 2022, însă Sorin Oprescu a fugit din țară înainte de pronunțare și s-a stabilit în Grecia.

Recent, el a făcut contestație în anulare și a obținut reducerea pedepsei cu un an.

El a fost prins pentru prima dată în același an, însă justiția din Grecia a refuzat extrădarea lui, pe motiv că în România condițiile din penitenciare nu sunt corespunzătoare.