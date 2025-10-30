Cutremur în România, joi, la prânz: S-au produs peste 30 de seisme deja, în octombrie 2025. Ce magnitudine a avut

<1 minut de citit Publicat la 12:46 30 Oct 2025 Modificat la 12:46 30 Oct 2025

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade s-a produs în România pe 30 octombrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Arhiva Antena 3 CNN

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade s-a produs, joi, la ora locală 12:16, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 120 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 53 km vest de Focşani, 59 km nord-vest de Buzău, 61 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 70 km est de Braşov şi 85 km nord-est de Ploieşti.

În luna octombrie, în România s-au produs 31 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,2 grade pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.