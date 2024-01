Daiana Anghel şi Sorin Gonţea la Power Couple România: "Ne-am descoperit în situaţii în care niciun alt context nu ne-ar fi pus!"

Daiana Anghel şi Sorin Gonţea au intrat în competiţia Power Couple România de la Antena 1 şi au anunţat deja că s-au "descoperit în situaţii în care niciun alt context" nu i-ar fi pus.

Sursa foto: Antena 1

Power Couple România – La bine și la greu, cea mai așteptată competiție a cuplurilor, prezentată de Dani Oțil, vine din 5 februarie la Antena 1 cu un mix uimitor de probe, ce va purta perechile de concurenți printr-un roller coaster al celor intense trăiri, concursul provocându-i pe participanți să-și descopere partenerii de viață într-o lumină nouă. Fie că e vorba despre cupluri care au în spate căsnicii îndelungate sau concurenți care au devenit parteneri de viață mai recent, cu toții vor fi gata să demonstreze că au atuurile necesare pentru a câștiga titlul de primul Power Couple din România și premiul cel mare, care poate ajunge până la 50.000 de euro.

Daiana Anghel, beauty consultant cu o comunitate foarte puternică în social media, și soțul ei, Chef Sorin Gonțea au intrat în competiția Power Couple România – La Bine și la greu conștienți de plusurile relației lor, dar și de minusurile care i-ar putea face vulnerabili. Însă pentru ei, acest risc asumat a făcut parte din farmecul acestei provocări de neratat.

"Nu e punctul nostru forte să memorăm datele importante ale relației”, a declarat Daiana, înainte de plecarea în Malta, recunoscând că nu ține minte nici data cununiei civile, nici pe cea a nunții cu Sorin.

Cum s-au descurcat față-n față cu asaltul întrebărilor lui Dani Oțil, în focul solicitantelor probe, telespectatorii vor descoperi din 5 februarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

"Între noi lucrurile s-au construit în timp. Ne iubim foarte mult, dar a fost ceva ce s-a construit pas cu pas. Noi avem aproape 10 ani de când suntem împreună și încă sunt lucruri pe care nu le știm unul despre celălalt", a punctat Daiana

”Noi nu putem spune că am avut o primă întâlnire romantică, pentru că ne știam de mai mult timp”, a mai spus ea despre îndelungata prietenie care o leagă de Sorin și care a ajuns să se transforme într-o frumoasă poveste de dragoste.

Căsătoriți civil din 2019, Daiana și Sorin și-au organizat nunta în 2021, amânând evenimentul cu un an, din cauza pandemiei. Firi puternice, impulsive și încăpățânate, recunosc că se mai contreaza pe diferite subiecte, ducând discutia până-n pânzele albe.

"Ea se enervează mai repede, dar eu țin un pic mai mult supărarea", a dezvăluit Sorin.

Dacă pentru Daiana, fostă prezentatoare de știri sportive, televiziunea nu este un domeniu nou, pentru Sorin, partenerul ei de viață recunoscut grație talentului în bucătărie, care se descrie ca fiind comod și discret, participarea la o emisiune TV a fost o probă în sine. Dar puterea de convingere a soției sale și-a spus cuvântul.

Pasionată de tot ceea ce ține de domeniul skincare, Daiana a dezvăluit în această dimineață, la Neatza cu Răzvan și Dani, că ea și Sorin au avut cele mai multe bagaje la sosirea în Malta, kit-ul său extins de îngrijire ocupând o bună parte din spațiul valizelor de călătorie.

"Probele au fost foarte grele, din punctul meu de vedere. Eu am o mare problemă cu înălțimea, de aceea am fost provocată să-mi înfrunt cea mai mare teamă. A fost intens, emoționant, greu și foarte frumos. Ne-am depășit limitele și ne-am descoperit în situații în care niciun alt context nu ne-ar fi pus”, a mai spus Daiana.

Alături de ei, în competiția care redefinește relația de cuplu participă Oana Matache și iubitul ei, Radu Siffredi, Emi (Noaptea Târziu) și soția lui, Mădălina, Tudor Ionescu (Fly Project) și soția lui, Ana, Chef Roxana Blenche și soțul ei, Cătălin Bucur, Lino Golden și logodnica lui, Delia, soții Gabriela și Cristi Iacob, CRBL și soția lui, Elena, soții Eliza și Cosmin Natanticu.

Power Couple România – La bine și la greu, show-ul prezentat de Dani Oțil, va avea premiera la Antena 1 și pe antenaPLAY pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzată luni, marți și miercuri, de la 20:30.