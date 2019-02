Dan are 36 de ani și are o poveste sfâșietoare în spate. În urmă cu doi ani, era în misiune, când a intrat într-o casă. O sabie i-a despicat capul în două. Acum are crize de epilepsie și pierderi de memorie

Polițistul sucevean Dan Ciprian Sfichi, nenorocit pe viață după ce a fost lovit cu o sabie în cap în timpul unei percheziții la care a participat în decembrie 2017, are nevoie de o sumă mare de bani pentru recuperare intensivă de urgență. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a beneficiat până acum de ședințe de recuperare suportate de Ministerul Afacerilor Interne, la clinici din țară, însă se pare că are nevoie de mai mult, de alte tipuri de proceduri, la clinici din străinătate. Cel puțin are nevoie de o șansă în plus pentru a reveni la o viață normală, scrie Monitorul de Suceava.

Pensionat medical, cu o pensie de 2800 de lei

Diagnosticul pe care îl are Ciprian este de hemipareză stânga spastică sechelară parțial brahială. Dacă în vara anului trecut, evoluția sa era foarte bună și existau speranțe chiar de a reveni în poliție, între timp au apărut complicații și probleme: crize de epilepsie și pierderi de memorie.

A sărit în apă după un violator şi a avut mâna ruptă după o percheziţie

Despre Dan Ciprian Sfichi se poate spune că este o minune că trăiește, având în vedere că a avut practic capul despicat în două.

Nenorocirea datează din 5 decembrie 2017.

Pe scurt, procurorii DIICOT au dispus în acea zi percheziţii la locuinţele mai multor suspecţi de trafic de droguri din Rădăuţi, care erau deja cercetaţi într-un dosar similar.

Poliţiştii au forţat uşa cu un dispozitiv tip berbece. Imediat ce au pătruns în holul neiluminat, Huţuleac a lovit cu sabia de sus în jos, direct în capul poliţistului aflat în mijloc.