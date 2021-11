Dan Vîlceanu, ”gardianul PNRR”: ”Nu se schimbă nimic din PNRR. Reformele rămân așa cum sunt”

Într-o conferință de presă organizată cu ocazia preluării portofoliului de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu a fost însoțit de Florin Cîțu.

„Este misiunea domnului ministru să fie gardianul PNRR și al reformelor din PNRR. Să se asigure că tot ceea ce am pus acolo se va face”, a spus Florin Cîțu.

„Suntem gardianul PNRR la Ministerul Investițiilor și proiectelor europene și din acest punct vedere vreau să transmit încă o dată acest mesaj, ferm, clar, nu se schimbă nimic din PNRR. În 2023 este momentul în care o să facem o analiză a proiectelor, dar reformele rămân așa cum sunt”, a declarat Dan Vîlceanu.

Acesta a anunțat, miercuri, când va primi România primii bani din PNRR:

„Banii din PNRR vor veni în luna decembrie. Este vorba de 3,9 miliarde de euro, care reprezintă avans din PNRR. Mai avem de adoptat Ordonaţa de Urgenţă privind fluxurile financiare, iar în ceea ce priveşte partea de granturi am aprobat deja un memorandum. Mai avem de adoptat un memorandum pe partea de împrumuturi, dar nu am emoţii că nu vor intra aceşti bani. Singura problemă aşa cum am spus şi în cadrul audierilor este că trebuie decis modul în care cheltuielile din acest avans sunt înregistrate în contabilitate”, a declarat Dan Vîlceanu.

În ceea ce priveşte introducerea unei taxe pe poluare, prevăzută atât în PNRR, dar şi în programul de guvernare, Vîlceanu a declarat că nu este nimic stabilit, adăugând că „mai degrabă trebuie să gândim acel mecanism: „poluatorul plăteşte”. „Avem nevoie de schimbări legislative ca să putem trage aceşti bani şi să aducem la bun sfârşit acest PNRR şi foarte multe dintre ele se vor întâmpla în Parlament”, a adăugat el.

Cât despre majorarea unor impozite locale, Dan Vîlceanu a afirmat că în PNRR este prevăzută o schimbare a modului de evaluare a clădirilor.

„Indiferent dacă ai o clădire în centrul Bucureştiului sau în centrul unei localităţi mai mici din ţară, acea valoare pentru clădiri similare este aceeaşi. Este anormal, pentru că o clădire din centrul Bucureştiului este mult mai valoroasă şi are o valoare mult mai mare.

Şi aici putem face ajustări şi să fie luată în considerare valoarea de piaţă a clădirii, pentru că locul unde este aşezată clădirea respectivă contează foarte mult când stabileşti valoarea. (...) Impozitele le stabileşte autoritatea locală, doar modul în care este evaluată clădirea se schimbă. Dacă va creşte valoarea unei clădiri din Bucureşti, poţi rămâne la acelaşi impozit cu condiţia ca autoritatea locală să micşoreze cota de impozit. Are posibilitatea asta”, a adăugat Dan Vîlceanu.





