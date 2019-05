Dăncilă: Nu există o rezervă legat de o posibilă candidatură a domnului Dragnea la președinție

Foto: gov.ro

După ce a spus că are o relație bună cu Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a spus că nu are nicio rezervă vizavi de o posibilă candidatură a președintelui PSD la alegerile prezidențiale.

„Nu există o rezervă legată de o posibilă candidatură. Nu am avut o discuție legată de acest aspect. Am fost în teritoriu, astăzi m-am întors în București. Nu am avut o discuție legată de acest aspect. Nu am auzit dorința domnului Dragnea de a candida și atunci era normal să am o poziție rezervată până când președintele partidului își exprimă public această opinie”, a spus Dăncilă.

