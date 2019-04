Daniel Barbu, prima reacție după ce a fost pus sub urmărire penală de către DNA

Daniel Barbu, fost președinte al Autorității Electorale Permanente și în prezent numărul 2 pe lista ALDE pentru alegerile europarlamentare, este urmărit penal de procurorii DNA, în dosarul lui Mircea Drăghici, trezorierul PSD. Daniel Barbu este acuzat de procurori că în perioada cât a fost șef la AEP nu a urmărit cum se cheltuie banii primiți ca subvenție de către partidele politice.

În replică, Daniel Barbu a explicat că el nu avea atribuții în stabilirea controalelor și nici nu s-a implicat în activitatea subordonaților pentru a opri controalele la partidele politice.

”Toată declarația poate fi rezumată într-o singură frază: nu am stopat, oprit, blocat niciun fel de control la niciun partid politic pe durata mandatului meu ca președinte al Autorității Electorale Permanente. (...) Atribuția de a face controale la partide aparține Departamentului de Control din AEP. Eu, în calitate de președinte nu aveam nicio atribuție în acest sens. Dovada că nu m-am implicat deloc ca președinte este că ALDE, partid din care am plecat în funcție și în care m-am întors, a plătit cele mai mari amenzi, bineînțeles, după PSD, care este un partid mai mare. Nu am avut nicio ezitare să semnez amenzile primite de ALDE și confiscările care s-au făcut.”, a declarat Daniel Barbu într-o conferință de presă.

”Nu eram pregătit ca la 62 de ani, probabil nimeni nu e, să pățesc un asemenea lucru” a mai spus el.