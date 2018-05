Dezastru la Arad. Falcă, prințul pubelelor pline

Foto: Aradon.ro

Un adevărat dezastru la Arad. Orașul din Vestul de țară a ajuns să fie sufocat de gunoaie la câteva zile după ce de salubrizare se ocupă firma timişoreană Retim.

Timişorenii au câştigat licitaţia pentru adunarea deşeurilor din Arad în mod selectiv, conform standardelor europene, a condiţiilor şi caietului de sarcini pregătite de ADI-SIGD Arad, structura care a accesat un generos proiect european pentru a organiza strângerea gunoaielor din mai multe localităţi care au aderat la asociaţie.

Ministrului Mediului, Graţiela Gavrilescu, s-a aflat la Arad unde a trimis și un corp de control. „Retim (n.r. operatorul curent de salubritate) nu e singurul care a greşit. Prin ordin de ministru, luni voi trimite Corpul de Control al Ministrului Mediului şi Garda Naţională de Mediu în control la ADID Arad (n.r. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad)”, a afirmat Graţiela Gavrilescu.

De asemenea, ministrul Mediului a criticat autorităţile publice locale pentru că nu au coordonat “foarte bine sistemul de salubrizare”, dar şi ADID Arad, pentru că “a luat aşa, mai uşor, în derâdere aş putea să spun, obligaţiile de mediu pe care le avea astfel încât să-l controleze pe operatorul de salubrizare, iar operatorul de salubrizare a crezut că-i merge aici, văzând că nimeni nu îl întreabă de sănătate”.

„Aradul astăzi este sub gunoaie. Retim a beneficiat poate de necunoaştere, încetineală, iar ADID a considerat că e mai bine aşa. Cei care sunt nemulţumiţi şi circulă printre gunoaie sunt cetăţenii acestui judeţ. Sunt focare de infecţie pentru că gunoiul nu s-a ridicat nici din şcoli, sau nu cu frecvenţa trecută în contract. Venind de la aeroportul din Timişoara spre Arad, am mers în anumite localităţi ca să vedem şi avem poze doveditoare că gunoiul nu a fost ridicat”, a explicat ministrul Mediului.

Ministrul Mediului a declarat la Punctul de întâlnire că a fost „stupefiată” de ce a văzut acolo. „Sunt munți de gunoaie și în municipiu și în județul Arad. Alaltăieri când am primit filmulețe din centrul Aradului, am crezut că nu este adevărat. Am contactat pe doamna prefect, autoritățile de mediu, pe președintele Consiliului Județean, l-am contacat pe primar care nu mi-a răspuns, m-a sunat viceprimarul. Am vrut să văd cu ochii mei și să mă conving cine este vinovat. Responsabili sunt și ADID Arad și inclusiv conducerea Consiliului Județean, pentru că trebuia să se implice și trebuiau să fie foarte atenți de cum întocmesc caietul de sarcini în vederea licitației pentru operatorul de colectare și transport din județ”, a declarat ministru.

La rândul său, primarul Gheorghe Falcă a declarat: „Este o realitate în care a ajuns un oraș care a avut groapă ecologică, printre primele din țară, stație de epurare, nu a avut nicio problemă de colectare a deșeurilor. Așa cum se întâmplă în România, sistemul centralizat a decis. Noi nu avem un contract cu nimeni, responsabilitatea nu este la noi”.