Distrigaz zice că a verificat în august conducta fisurată din Rahova. Alte tragedii, niciun vinovat: „Pe cine dai în judecată? Mortul?”

Responsabilitatea menținerii în siguranță a sistemului de distribuție revine operatorilor, în timp ce statul are o obligație de a-i sancționa. Foto: colaj Agerpres/captură Antena 3 CNN

Ultima mentenanţă făcută de Distrigaz pe conducta fisurată din Rahova a fost în luna august. Aşa spun cel puţin hârtiile ajunse la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Dincolo de ele, pe sutele de mii de kilometri de ţevi şi conducte din România, statul nu are nicio obligaţie de verificare în teren. Obligaţia de a menţine în siguranţă sistemul de distribuţie este a operatorilor. Iar statul are datoria să-i sancţioneze pe responsabili pentru fiecare viaţă pierdută, pentru fiecare om rănit, pentru fiecare cămin distrus. Prin anchete finalizate, dosare trimise în judecată şi condamnări juste şi echitabile.

„În luna august s-a făcut mentenanţă în zona respectivă. Ultima mentenanţă. Gândiţi-vă la sutele de mii de kilometri pe care-i are Romania cine ar putea să-i verifice dacă ei își fac datoria? Dacă nu șefii lor? Dacă nu până la ultimul nivel?”, spune Mircea Man, secretar general ANRE.

Există o instituție care ar putea să-i verifice? Răspunsul vine rapid: „nu”.

„Ei au obligația să mențină în siguranță sistemul de distribuție”, adaugă Mircea Man, secretar general ANRE.

Responsabilitatea menținerii în siguranță a sistemului de distribuție revine operatorilor, în timp ce statul are o obligație de a-i sancționa pentru fiecare viaţă pierdută, pentru fiecare om rănit, pentru fiecare cămin distrus. Pentru asta e nevoie ca anchetele să fie finalizate într-o durată de timp rezonabilă, dosarele să fie trimise în judecată și să fie urmate de condamnări juste şi echitabile. În realitate însă....

În 2006, în Craiova, două explozii, una după alta, au ucis doi oameni, şi au făcut zeci de răniţi, zeci de apartamente şi maşini au fost avariate. A explodat iniţial un punct termic. Aceeaşi cauză: Distrigaz Sud a menţinut o conductă medie de gaz peste norma de exploatare. 46 de ani avea ţeava care nu a mai rezistat.

Deşi anchetatorii au stabilit asta în cercetări, dosarul s-a închis. Nimeni nu a fost tras la răspundere. Oamenii au rămas cu traume:

„Cunosc pe cineva care a rămas şchiop.”



„​Eram în pat sub plapumă şi m-am trezit cu toate geamurile sparte. Bine că am avut plapuma pe mine.”



În urmă cu trei ani, o explozie a aruncat în aer un bloc din Suceava. Oamenii își amintesc:



„Aici, înainte de a se întâmpla au mai spus vecinii că miroase a gaz. Miroase a gaz. Au venit, au plecat, au venit, au plecat.”



„Suflul a venit şi în geamul meu.”



Deflagraţia s-a produs într-un apartament. Iar ancheta s-a închis cu o singură concluzie: mortul e de vină. Locatarii rămași pe drumul sunt sătui de promisiuni.



„Pe cine să dai în judecată? Mortul?”



„Promisiuni, promisiuni. Nimeni nu face nimic!”



„Nu se poate să laşi oamenii ăştia chiar aşa.”



„Au fost şi hoţi, s-a furat prin spate.”



„După aproape trei ani blocul arată ca după un război. Locatarii imobilului distrus speră ca în luna noiembrie situația să se schimbe într-un final. Marți seară, primăria a anunțat o nouă licitație, iar oamenii au nevoie de co-finanțare din partea administrației locale, motiv pentru care nici unul nu mai vrea să vorbească de frică şi să comenteze inacţiunea autorităţilor”, relatează reporterul Antena 3 CNN la Suceava, Paul Ciurari.



Ministerul Dezvoltării a alocat fonduri de 12 milioane de lei, iar de la autoritatea locală au fost bugetate 6 milioane de lei, pentru reconsolidarea blocului.