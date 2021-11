Dr. Cristian Apetrei, despre Arbidol: ”Probabil mai eficient e să încercaţi cu apă sfinţită”

„M-am apucat sa caut studii cu privire la eficacitatea arbidolului, asa ca incep cu primul pe care l-am gasit. Va amintiti de Kaletra? Pintea Viteazul Nazdravalescu a scris la un moment dat ca utilizarea Kaletrei este o dovada a esecului medicine moderne. Nu pot spune ca n-am fost macar putin de acord cu el. Ce treaba are un antiretroviral cu un coronavirus inca n-am inteles, dar stiu ca la inceput cercetatorii chinezi au folosit metoda “everything under the sink” si asa au gasit ceva eficienta pentru Kaletra.”, a scris medicul pe Facebook.

Cristian Apetrei a prezentat un studiu care compară eficienţa Arbidol, Kaletra şi placebo la pacienţii infectaţi cu SARS-COV-2:

„Studiul de azi este un trial clinic (ClinicalTrials.gov: NCT04252885) pe nume ELACOI, care compară eficienţa Arbidol cu Kaletra şi cu placebo la pacienţi cu COVID. Studiul a inclus 86 de pacienti cu COVID-19 uşor/moderat (34 pe kaletra; 35 pe arbidol, şi 17 fara medicaţie-control).

Endpointul primar-conversia de la realtime PCR pozitiv la negativ a fost similar între cele trei grupuri (toate p-urile > 0.05). Nu a fost observată nici o diferenţa între grupuri în ce priveşte endpointurile secundare: rezoluţia febrilităţii; atenuarea tusei; sau îmbunatăţirea computer-tomografiei (p>0.05).

La ziua 7, 8 (23.5%) pacienţi pe Kaletra, 3 (8.6%) pacienţi pe arbidol, şi 2 (11.8%) în grupul control au prezentat o deteriorare a simptomelor spre sever/critic.”

Concluzia citată de Cristian Apetrei este ineficiența Arbidol în tratarea COVID-19:

„Deci Arbidolul nu are niciun efect în îmbunăţirea simptomelor COVID sau în prevenirea deteiorării pacienţilor. Dar abia acum urmează partea interesantă (mai ales pentru bocitoarele efectelor secundare ale vaccinurilor).

Va aduceti aminte ce frecventa are miocardita? 1/100.000. Si mai mare la tineri, de 1/8,000.

12 (35.3%) PACIENTI PE KALETRA SI 5/35 (14.3% adica 1 din 7 pacienti!!!!) PE ARBIDOL AU EXPERIMENTAT EFECTE ADVERSE PE DURATA TRATAMENTULUI. NICI UNUL IN GRUPUL CONTROL.

CONCLUZIA: Mai ieftin şi probabil mai eficient e să încercati cu apă sfintită”

DIN CICLUL: DA' CU CIANURA ATI INCERCAT? AZI ARBIDOOOL! YEAH! Stiu ca sunteti plictisiti si obositi de pandemie. Aici,...

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România a anunţat miercuri că medicamentul Arbidol nu este autorizat în România.





