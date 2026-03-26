„Dragostea poartă pantofi roșii”. Alessandra Stoicescu anunță o campanie împotriva violenței domestice: 9 femei au fost ucise în 2026

În data de 31 martie 2026, între orele 15:00-18:30, pe treptele Ateneului vor fi așezați pantofi roșii.

La opt ani de când treptele Muzeului Național de Istorie au fost acoperiți de pantofi roșii, simbol al solidarității cu victimele violenței domestice, Alessandra Stoicescu și Fundația Mereu Aproape reiau campania: în tot acest timp peste 500 de femei au fost ucise, multe dintre ele în casele lor, de parteneri sau foști parteneri. În continuare „blamăm victima și normalizăm”, a spus jurnalista într-o intervenție la Antena 3 CNN, în care a făcut apel atât către victime, cât și către cei care vor eliminarea acestui flagel din societate, să vină în 31 martie la Ateneul Român, în București.

„În România, o femeie moare în fiecare săptămână din cauza violenței domestice. Casa ei — locul cel mai periculos. Acolo, violența are rutină. Și final, femeile și copiii mor în numele iubirii. În propria casă. Lângă omul care le-a jurat că îi protejează”, a transmis Fundația Mereu Aproape într-un comunicat de presă.

În data de 31 martie 2026, între orele 15:00-18:30, pe treptele Ateneului vor fi așezați pantofi roșii.

„Fiecare pereche poartă o poveste: o femeie care a trăit în frică, un copil care a crescut în teroare, o victimă care nu a mai apucat să fie salvată. Sunteți invitați să aduceți o pereche de pantofi roșii ca semn de solidaritate, de respect sau de amintire pentru o femeie din viața voastră, din familie au comunitate. Astfel, semnalul devine mai greu de ignorat, pentru că fiecare pereche adusă înseamnă o voce în plus care spune clar: nu mai accept tăcerea”, a transmis Fundația Mereu Aproape, organizatoarea evenimentului, într-un comunicat de presă.

După acest moment, începând cu ora 19:00, pe scena Atenului, Alessandra Stoicescu și părintele Vasile Ioana se întâlnesc într-o ediție live a podcastului Shero Talk.

„Un dialog fără eufemisme despre violența care supraviețuiește legii — cea ascunsă în limbaj, în mentalitate, în tăcerea complice a celor din jur. Despre cum recunoaștem iubirea falsă. Și despre ce facem când o vedem la alții. Pantofii roșii nu sunt nostalgie. Nu sunt decor. Sunt memoria femeilor care au crezut că iubirea le va proteja. A copiilor care nu au înțeles de ce îi doare. A tuturor celor cărora societatea le-a spus prea târziu: te credem.

Iubirea adevărată nu rănește. Nu controlează. Nu ucide. Iubirea nu lasă vânătăi. Nici pe femei. Nici pe copii”, se arată în comunicatul citat.

Alessandra Stoicescu, realizatoarea Observatorului orei 19:00, s-a aflat, joi, în platoul Antena 3 CNN, unde a explicat de ce este nevoie ca acest fenomen care distruge sute de vieți în România, zi de zi, trebuie combătut, inclusiv prin astfel de campanii de conștientizare.

„Important este că, uite, deja începem să înțelegem, deja lucrurile se schimbă. Ieri a fost adoptată și de Camera Deputaților Legea femicidului. Din păcate, tot ieri a fost ucisă de soț a noua femeie în acest an. Doar în acest an.



„Situația este dramatică și o pereche de pantofi pe care o așezăm împreună pe treptele Ateneului este simbolul unei vieți pierdute pe care nu o mai putem salva, a unei femei sau unui copil. O pereche de pantofi înseamnă o viață pierdută. Pot fi teniși, pot fi bascheți, pot fi balerini, pot fi vopsiți cu spray roșu. Trebuie să fim acolo și vreau să faceți două lucruri: perechea de pantofi și un mesaj pe un carton pe o bucată de hârtie.

Hai să scriem acele cuvinte pe care și noi le rostim noi, cei care luptăm împotriva violenței. Le rostim și ele, normalizează violența. 'Poate că a făcut și ea ceva, dar de ce a stat? Acuma ea și l-a ales? Ea n-a văzut ce alege?' Aceste judecăți, aceste cuvinte prin care noi trimitem departe de noi acele trăiri, acele întâmplări și în același timp la blamăm victima și în același timp normalizăm violența.



Violența este în afara legii, de acord, dar ea nu este în afara normalului. Ea se întâmplă printre noi”, a spus Alessandra Stoicescu.

În holul Ateneului va avea loc și o expoziție realizată de artista vizuală Cynthia Loris, care demontează din prejudecățile care există despre violența în familie și victimele ei.

„Ea este o supraviețuitoare. Ea a fugit cu copilul în brațe, la puțin timp după naștere, de un partener foarte abuziv. Ea este o femeie educată. Partenerul un om educat, un intelectual. Nicio zonă a societății nu este scutită de violență. A încercat să fugă și când a reușit a fost extrem de greu. Au trecut ani până când să se repună pe picioare. Când a reușit, și-a dat seama că trebuie să exprime toate trăirile ei prin colaje care vor putea fi văzute în foaierul Ateneului.

Tot acolo vom avea câteva portrete ale unor victime care nu mai sunt. Victime ucise din dragoste și în numele iubirii. Îmi este greu să vorbesc despre asta. Portrete din vremurile în care ei ne zâmbeau, erau fericiți, erau plin de viață”, a explicat jurnalista.

Biletele la eveniment pot fi achiziționat de pe site-ul BLT.ro, toți banii vor fi donați către fondurile care susțin cauzele proiectului. Alessandra Stoicescu a scos în evidență nevoia ca femeile, care sunt victime ale agresiunii fizice, să aibă un grup de sprijin, un loc în care să se poată adăposti, cele minim necesare ca să scape din acest cerc vicios.

„Agresorul din casa ta nu este agresorul de pe stradă de care fugi și te duci imediat la poliție și reclami. Este un om alături de care ai plecat la drum crezând în iubire. De cele mai multe ori, am stat de vorbă cu supraviețuitoarele, este un om care inițial te înconjoară de o iubire imensă care se strânge încet, încet, ca un laț și apoi apar semnele de agresiune psihică, emoțională, verbală, fizică.

Când pleci, nu te ridici și pleci, pleci din viața ta. Practic îți trebuie un grup de sprijin. El nu există. Nu întotdeauna există. Sau poate de cele mai multe ori el nu există. Poate chiar familia îți spune 'hai că exagerezi', ți-este rușine. Societatea te exclude unde te duci, unde te duci să locuiești? Care sunt de fapt, zonele de salvare?



Este foarte ușor să spui, 'dragă eu, așa ceva. Eu eu aș știi imediat ce să fac'. Abuzul te îngheață, te face să nu mai fii tu”, a mai spus jurnalista.

Statisticile privind violența de gen în România sunt înfiorătoare: în medie, o femeie pe săptămână a fost omorâtă de la începutul acestui an, 14 cazuri de violență domestică sunt raportate pe oră, iar aproape 35% dintre femeile din țara noastră spun că au fost victime ale violenţei fizice sau sexuale din partea partenerului.