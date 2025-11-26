Violență domestică: Legea care crește pedepsele agresorilor care recidivează a fost adoptată. Regulă nouă pentru ordinele de protecție

Protest împotriva violenței domestice în București. Foto: Agerpres

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede o serie de măsuri pentru protecţia victimelor violenţei domestice. Inițiativa a trecut anterior și de Senat, iar acum merge pe masa președintelui Nicușor Dan pentru promulgare. După ce intră în vigoare, ordinul de protecție emis de polițiști se prelungește automat până la soluționarea cererii în instanță, iar pedepsele pentru agresorii care recidivează cresc, relatează Agerpres.

Statisticile privind violența de gen în România sunt înfiorătoare: 55 de femei au fost ucise în cele 11 luni din 2025. În medie, o femeie pe săptămână a fost omorâtă de la începutul acestui an, 14 cazuri de violență domestică sunt raportate pe oră, iar aproape 35% dintre femeile din țara noastră spun că au fost victime ale violenţei fizice sau sexuale din partea partenerului.

În acest context, Parlamentul, unde a fost înființată și o comisie specială „România fără violență”, a adoptat proiectul de lege modifică Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi completează Codul penal în scopul asigurării unei protecţii adecvate victimelor violenţei domestice.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Ce prevede legea

Proiectul de lege adoptat de Parlament prevede prelungirea automată a ordinului de protecție emis de polițiști până la soluționarea în instanță a cererii,

„În situaţia înaintării ordinului de protecţie provizoriu, durata iniţială pentru care a fost dispus se prelungeşte, de drept, până la soluţionarea în primă instanţă a cererii pentru emiterea ordinului de protecţie.

Procurorul comunică acest lucru de îndată unităţii de poliţie care a înaintat ordinul de protecţie provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia”, se arată în documentul citat.

De asemenea, dacă „la expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea persoanei protejate i-ar fi puse în pericol”.



Actul normativ mai urmăreşte, de asemenea, descurajarea faptelor de violenţă domestică, majorând limitele de pedeapsă în cazul agresorilor care recidivează.

Astfel, „dacă faptele sunt săvârşite de o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie sau prin ordinul de protecţie provizoriu, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate”.

O nouă modificare deosebit de importantă este și faptul că chiar dacă victima își retrage plângerea împotriva agresorului, această lege dă dreptul procurorilor să continue ancheta sau chiar să deschidă o anchetă din oficiu, fără nicio plângere prealabilă.

„Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut, în mai multe cauze, vulnerabilitatea deosebită a victimelor violenței în familie şi necesitatea unei protecţii mai eficiente din partea statului.

Este rolul statului să ia măsuri rezonabile pentru a preveni relele tratamente despre care autorităţile ştiau sau ar fi trebuit să ştie precum şi să efectueze o anchetă oficială eficientă în cazul în care o persoană formulează o plângere întemeiată de rele tratamente.

Curtea a reținut că statele au o obligație pozitivă de a stabili şi de a aplica în mod eficace un sistem de sancționare a tuturor formelor de violenţă în familie şi de a oferi suficiente garanții victimelor”, se arată în expunerea de motive a legii.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului - numărul unic național 119 sau la linia europeană de asistență pentru Copii 116111.