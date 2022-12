Drama unei românce, după ce a plătit o sumă uriașă la stomatolog: "Mi-a zis că trebuie să îmi scoată toată dantura de sus. Acum îmi cad toți dinții" 

O româncă a povestit pe o rețea socială drama prin care trece, după ce a cheltuit o mică avere la stomatolog și, de doi ani, problemele cu dantura se țin lanț.

Sursa foto: Pixabay

"Aș dori să mă lămurească și pe mine cineva care știe sau s-a confruntat cu ce mă confrunt eu acum.

Acum 2 ani am mers la dentist să vedem ce este de făcut cu dantura mea, aveam dureri îngrozitoare, dânsul mi-a zis că trebuie să îmi scoată toată dantura de sus, că este inflamată și cică îmi va pune proteză fixă, căci altă soluție nu ar fi bună, așa am și făcut.

Am zis că medicul e medic și el știe, dar după 11 luni de chin mi-a pus dantură fixă, la o săptămână mi s-a spart un dinte, am mers la el mi l-a făcut, după alte câteva luni iar s-a spart același dinte, iar am mers la el, deci de 2 ani merg cu același dinte spart la el la în interval de câteva luni.

Acum ce a făcut, ce n-a făcut, căci mi s-a spart din nou același dinte și s-a rupt și un pivot, căci omul mi-a pus și 5 pivoți, să poată susține dantura, acum îmi cad toți dinții, mi-a scos un pivot, ba m-a mai pus și să plătesc o sumă de bani, iar în condițiile în care el mi-a garantat 10 ani, azi m-a programat iar.

Am mers, și ce credeți, mi-a zis că trebuie făcuți alții și costurile ar fi 35 de milioane, în condițiile în care eu am dat 100 și ceva până acum, bun, ce aș putea să fac împotriva acestui doctor care și-a bătut joc de mine, mi-a luat o căruță de bani, adică 100 euro pivotul, și acum îmi scoate, ce este de făcut, nu sunt singura pacienta care se plânge de acest dentist", a scris femeia pe grupul Avocatul online.

"A pierdut niște bani și în continuare are tupeul să-i ceară alți bani. Nu poate fi lăsat așa, poate nu mai nenorocește și alt pacient"

În comentarii, mulți o îndeamnă să depună plângeri și să-l dea în judecată pe medic.

"Reclamație la colegiul doctorilor dentiști, dacă are dreptul să practice și aceste proceduri."

"A pierdut niște bani și în continuare are tupeul să-i ceară alți bani, nu poate fi lăsat așa, poate nu mai nenorocește și alt pacient."

"Dumneavoastră vă preocupați de bani sau de sănătate?! Doamnă, dintii nu se scot așa, că ai o inflamație, despre ce vorbim? Plângere penală, nu faceți plângere la colegiu, că nu se întâmplă nimic."

"Porniți proces, plătiți în avans avocatul, apoi poate câștigați procesul, poate îl pierdeți. Ce e 100% sigur e că nu judecătorul vă reface dantură, ci un alt dentist."