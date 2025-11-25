Când se plătesc bursele școlare. Data la care intră bursele sociale și de merit ale elevilor

1 minut de citit Publicat la 07:00 25 Noi 2025 Modificat la 07:00 25 Noi 2025

Bursele elevilor sunt virate lunar. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Elevii din România care primesc burse sociale, de merit, tehnologice sau pentru mame minore se întreabă adesea „când intră bursele școlare?”. Pentru anul școlar 2025–2026, calendarul de plată este deja clar stabilit de autorități, iar în cazul unor întârzieri există pași simpli pe care elevii și părinții îi pot urma pentru a rezolva situația.

Bursele școlare se plătesc pe data de 20 ale lunii, cu o excepție

Pentru anul școlar 2025–2026, bursele elevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt virate lunar, până la data de 20 ale fiecărei luni, pentru luna anterioară. Aceasta este regula generală stabilită prin metodologia aprobată de Guvern. În situația în care ziua de 20 cade într-o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ultima zi lucrătoare de dinainte.

Singura excepție este luna septembrie, a cărei bursă se achită în luna octombrie.

Tot pentru anul școlar 2025–2026, autoritățile au stabilit că bursele aferente lunilor septembrie și octombrie vor fi plătite la data de 20 noiembrie 2025, pentru a permite școlilor să finalizeze centralizarea elevilor eligibili. În ceea ce privește cuantumurile, bursele de merit au valoarea de 450 de lei, iar bursele sociale și cele tehnologice sunt de 300 de lei pe lună.

Pentru mamele minore care continuă studiile, sprijinul financiar este de 700 de lei lunar, conform hotărârii aprobate de Guvern.

Ce trebuie să faci dacă nu ai primit bursa la timp

Dacă plata nu a intrat până la data stabilită, primul pas este să soliciți informații direct de la secretariatul școlii sau de la profesorul responsabil cu bursele. De multe ori, întârzierea poate fi provocată de o eroare administrativă, de o listă neactualizată sau de probleme tehnice care se rezolvă rapid.

Este util să consulți și metodologia oficială a burselor pentru anul școlar în curs, pentru a verifica exact care sunt termenele și eventualele excepții. Dacă școala nu oferă explicații clare sau nu remediază situația, poți depune o sesizare la Inspectoratul Școlar Județean, menționând data la care bursa trebuia plătită și tipul bursei pe care o primești.

În unele cazuri, mai mulți elevi pot întâmpina aceeași problemă, iar formularea unei cereri comune poate aduce soluții mai rapide.

De asemenea, părinții pot solicita o întâlnire cu conducerea școlii pentru clarificări suplimentare.

Dacă întârzierile persistă, se pot căuta și resurse de informare suplimentare — site-uri oficiale ale inspectoratelor școlare sau comunicate ale Ministerului Educației, unde sunt publicate periodic instrucțiuni privind plata burselor.