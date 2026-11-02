Curiozitatea nu intră în vacanță. Elevii din Voluntari au continuat să-și descopere talentul la Academia Da Vinci

1 minut de citit Publicat la 09:41 02 Noi 2026 Modificat la 09:43 02 Noi 2026

Foto: Academia DaVinci

Pentru elevii din Voluntari, vacanța de toamnă a păstrat deschisă ușa către creativitate și învățare. Cursurile Academiei Da Vinci au continuat, oferindu-le copiilor timp să își exploreze pasiunile, să își exprime ideile și să descopere cât de multe pot realiza atunci când sunt încurajați.

Activitățile se desfășoară în parteneriat cu Direcția Educație Cultural Sportivă și Identitate Comunitară — DECSIC Voluntari, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Universitatea Ecologică din București. Colaborarea susține o experiență educațională în care cultura, comunicarea și creativitatea îi ajută pe copii să își cunoască mai bine aptitudinile.

Continuarea întâlnirilor pe durata vacanței de toamnă păstrează ritmul acestei experiențe. Fiecare curs oferă posibilitatea de a relua o idee, de a exersa și de a încerca ceva nou. Astfel, ceea ce începe prin curiozitate poate căpăta, în timp, direcție și consistență.

Pentru un copil, curajul de a vorbi în fața celorlalți, de a pune o întrebare sau de a propune o idee se construiește treptat. Are nevoie de exercițiu, de îndrumare și de un mediu în care participarea este încurajată. Întâlnirile Academiei Da Vinci oferă cadrul în care acești pași pot fi făcuți în ritmul fiecăruia.

Vacanța a adus și mai mult loc pentru socializare, schimb de idei și bucuria de a învăța împreună. Copiii au putut continua o experiență familiară, revenind la activități care le stimulează imaginația și le oferă ocazia de a privi lucrurile din perspective noi.

În această continuitate stă una dintre valorile importante ale demersului: interesul descoperit la un curs poate fi aprofundat la următorul, iar o primă încercare poate deveni punctul de plecare pentru dezvoltarea unei aptitudini. Cu răbdare și practică, elevii își pot transforma entuziasmul în încredere în propriile capacități.

Parteneriatul dintre Academia Da Vinci, DECSIC Voluntari, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Universitatea Ecologică din București pune în valoare accesul copiilor la experiențe culturale și educaționale dincolo de orele de școală. Întâlnirile constante dau acestor experiențe timp să prindă rădăcini.

La Voluntari, vacanța de toamnă a făcut loc și pasiunilor. Iar experiența Academia Da Vinci continuă, cu fiecare întrebare, fiecare idee și fiecare copil care prinde curaj să se exprime.