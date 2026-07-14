De la aur internațional la NASA: Răzvan Iacob, elevul român care face parte din elita mondială a securității cibernetice

Răzvan-Mihai Iacob, elev la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”. Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

La doar 17 ani, un licean din București trăiește visul oricărui expert în tehnologie, reușind să descopere vulnerabilități critice chiar în sistemele gigantului american NASA. Răzvan-Mihai Iacob, elev la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, a transformat pasiunea de adolescent pentru programare și „ethical hacking” într-o superputere recunoscută la nivel mondial. Pentru mintea sa sclipitoare și pentru rezultatele uluitoare care ne fac mândri peste hotare, tânărul a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Acest demers național de excepție, inițiat și susținut de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce în fața publicului larg acei tineri geniali care au potențialul uriaș de a schimba viitorul țării prin muncă titanică, talent și determinare.

Anul 2026 a reprezentat momentul în care adolescentul român a cucerit definitiv elita globală a securității cibernetice. Răzvan a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Securitate Cibernetică, reușind o clasare spectaculoasă pe locul al șaselea în lume, o performanță istorică pentru vârsta sa. Pentru aceste rezultate, tânărul informatician fiind selectat direct în echipa națională a României pentru Campionatul European de Securitate Cibernetică. Acolo, cele mai ascuțite minți din Europa se luptă în scenarii extrem de complexe de apărare a infrastructurilor digitale critice, iar prezența lui Răzvan confirmă încă o dată că România rămâne o forță redutabilă pe harta mondială a tehnologiei.

Drumul către podiumul internațional a fost construit pas cu pas prin sute de ore de muncă. Elevul bucureștean și-a adjudecat primul loc la etapa națională a Olimpiadei de Securitate Cibernetică, adăugând la colecția sa impresionantă medalii de bronz la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială și la cea de Informatică Aplicată. Adevărata adrenalină a găsit-o însă în concursurile de tip „Capture The Flag”, niște simulări intense unde participanții vânează breșe de securitate contratimp. În această arenă digitală, Răzvan a urcat pe prima treaptă a podiumului la competiții de top precum Chronos Security CTF și Unbreakable Romania Teams, strălucind constant și în finalele grele ale marilor concursuri europene.

Totuși, ceea ce îl transformă pe Răzvan într-un fenomen nu sunt doar diplomele și medaliile, ci impactul său real asupra siguranței internetului pe care îl folosim cu toții în viața de zi cu zi. Tânărul a descoperit erori grave de securitate în aplicații folosite de milioane de oameni la nivel global, primind oficial identificatoare internaționale pentru munca sa proactivă. Apogeul acestor demersuri practice a fost implicarea sa în programe stricte de verificare, raportând vulnerabilități în sistemele NASA, efort pentru care agenția americană i-a trimis o scrisoare oficială de recunoaștere și mulțumire. Performanța sa incredibilă ne arată că siguranța noastră digitală este deja pe mâini bune, tinerii români de pe băncile liceului devenind adevărații eroi din spatele ecranelor.





