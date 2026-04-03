Elevii intră în vacanţă vineri. Se vor întoarce la școală în 15 aprilie.

Elevii intră în vacanţă vineri după finalizarea cursurilor şi se vor întoarce la şcoală pe 15 aprilie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Vacanţa de vară va începe pe 20 iunie.



Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie.



Pentru clasa a VIII-a anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie iar pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie.



În situaţia suspendării cursurilor, conform regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.



În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.



Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.