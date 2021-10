"Legat" şi "referitor", cum se face acordul corect al adjectivelor. Pe cuvânt, cu Ana Iorga

La fel, "ultima decizie legată de banii românilor". "O problemă referitoare la buget", nu "o problemă referitor la buget". "Legat" şi "referitor" sunt în primul rând adjective şi ar trebui să facem acordul cu nominalul la care se referă.

Ele apar, e adevărat, şi cu o utilizare adverbială, vedem chiar acum exemple. "A fost o discutie legat de motiune".

"Avem o problemă referitor la buget". "Discuţie legat de, problemă referitor la". Trebuie făcut acordul, la feminin singular în acest caz.

Să vedem variantele recomandate. De ce recomandate? Că nu discutăm aici în termeni stricţi de corect versus greşit. Statutul gramatical al acestor cuvinte impune acordul aici. Faptul că nu se mai face acordul şi cele două cuvinte se comportă ca nişte elemente invariabile nu e neaparat greşit, e o tendinţă puternică a limbii actuale.

"A fost o discutie legată de motiune", nu "o discutie legat de motiune". "Avem o problemă referitoare la buget", nu "o problemă referitor la buget".

Conform DEX, legat si referitor sunt adjective. Or, in aceste situatii ele trebuie să se acorde cu nominalul la care se referă.

Există şi situaţii în care "Legat de" şi "referitor la" pot avea şi utilizări adverbiale pe lângă verbe şi atunci, fireşte, sunt invariabile.

Dacă avem de pildă: "S-au spus multe referitor la plecarea ei. Legat de asta, nu s-a spus nimic." Sunt sinonime aici să spunem cu: "in legătură cu, despre, cu privire la". Similar se comportă şi "privitor la": "Are o problemă privitoare la o vânzare" versus "Au discutat privitor la vânzare", adică despre o vânzare, în privinta unei vânzări. Probabil că avem tendinţa să extindem aceste contexte şi asupra situaţiilor in care aceste cuvinte sunt adjective si ar trebui sa facem acordul.

