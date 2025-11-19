Ministrul Educației, despre tăieri de salarii: „Aştept solidaritate din partea Guvernului. În Educație s-au făcut tăieri în pachetul 1”

Daniel David, ministrul Educaţiei şi Cercetării. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a confirmat miercuri, într-un interviu, oferit în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN că s-a discutat despre reducerea fondului de salarii cu 10% și în Educație. Potrivit declaraţiilor sale, oficialul a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre situaţia profesorilor şi a subliniat că nu există concluzii finale, momentan. "Noi ne-am grăbit şi cu proteste, şi cu cereri de demisii. Hai să vedem rezultatele, eu sunt optimist", spune ministrul.

Întrebat despre tăierea salariilor cu 10% pentru toate categoriile bugetare, Daniel David a răspuns: "Ştiu că există astfel de discuţii, dar ştiu, în acelaşi timp, că există şi discuţii privind sistemul de educaţie şi cercetare, care ar trebui să fie tratat altfel.”

„Aştept şi eu solidaritate din partea Guvernului pentru acest domeniu, mai ales că noi am intrat în primul Pachet de măsuri fiscal bugetare, asta pentru că începeam şcoala. Noi am luat măsurile pe care trebuia să le luăm, sistemul a fost eficientizat ca să spun aşa. Discuţii sunt, procente şi aşa mai departe. Eu spun încă o dată: noi am luat măsurile pe care trebuia să le luăm, nu mai avem de unde să facem reduceri în acest moment, mai ales în zona preuniversitară, unde măsurile s-au luat", a mai spus ministrul Educaţiei în timpul declaraţiilor.

Întrebat dacă exclude tăierea salariilor, Daniel David a răspuns: "Aceasta este atitudinea mea ca ministru al Educaţiei şi Cercetării faţă de premier şi Coaliţie şi sper, repet, să obţin suportul lor, aşa cum şi noi am fost solidari atunci când ţara avea nevoie".

„Educaţia a luat măsurile pe care trebuia să le ia în primul Pachet şi vom vedea cum se va manifesta acest lucru în următorul pachet care va fi asumat în faţa Parlamentului”, a mai spus ministrul.

Ulterior, premierul Ilie Bolojan a anunțat că salariile profesorilor nu vor fi tăiate.

Mesajul lui Daniel David pentru profesorii care protestează miercuri, la Ministerul Educaţiei

"Mesajul meu este acela, pe care l-am transmis şi liderilor de sindicat: să nu ne grăbim, nu sunt luate decizii. Noi ne-am grăbit şi cu proteste, şi cu cereri de demisii. Hai să vedem rezultatele, eu sunt optimist", a mai spus ministrul Educaţiei şi Cercetării în cadrul interviului, oferit în exclusivitate, la Antena 3 CNN.