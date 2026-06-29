Profesorii spun că subiectele de la proba de limbă română la Bac au fost mai ușoare decât cele de la Evaluarea Națională

Prima probă scrisă a Bacalaureatului, considerată de profesori a fi mult mai ușoară decât cea de la Evaluarea Națională. Sursa colaj foto: Getty Images & edu.ro

Subiectele de la proba scrisă de Limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat sunt mult mai ușoare decât cele de la Evaluarea Națională, consideră Serinella Zara, profesoară la Colegiul "Mihai Eminescu" Iași, iar faptul că nu au mai suferit modificări structurale de aproximativ 15 ani le face previzibile, potrivit Agerpres. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului (matematică/istorie) - proba Ec) din cadrul bacalaureatului, programată să aibă loc marți a fost amânată o zi, din cauza codului roșu de temperaturi extreme în aproape toată țara.

"Subiectele, ca structură, se știu pentru că nu sunt schimbate de vreo 15 ani. Structura în sine nu pune probleme. Nu sunt surprize. Mi se pare mult, mult mai ușor la Bacalaureat în comparație cu Evaluarea Națională. Gradul de dificultate a fost de 7-8", a declarat, pentru Agerpres, Serinella Zara.

În opinia sa, adevărata presiune pentru elevii care au terminat liceul este faptul că la subiectul al treilea mulți aleg să memoreze comentariile literare, în loc să citească și să interpreteze operele.

"Dacă este proză sau dramaturgie, elevii nu citesc. Ei sunt obișnuiți să învețe pe de rost niște comentarii. De aici pleacă și stresul pe care îl au la Română. Bănuiesc că le este să învețe un comentariu, ceea ce nu ar trebui să se întâmple. Adică, o operă literară trebuie citită, interpretată, astfel de opere literare se fac de-a lungul celor patru ani de zile, astfel încât Bacalaureatul devine chiar foarte ușor în aceste condiții. Pentru copiii care au lucrat astfel Bacalaureatul este o plăcere", a declarat profesoara.

Ea a precizat că în acest an elevii au reacționat pozitiv la subiectul poezie, considerat a fi mai accesibil și mai apropiat de zona emoțională.

"Într-adevăr, poezia este generoasă cu tot ceea ce înseamnă emoție și starea sufletească. Am avut 90 de elevi anul acesta, pentru că am avut trei clase la Colegiul Mihai Eminescu. A fost un moment trăit la maximum pentru că li s-a dat poezie, comparativ cu nuvelă, comedie sau basmul, care au fost date anii anteriori. Raportat la simulare, unii elevi credeau că dacă a fost la simulare nu se mai dă și la examen. E un fel de alba-neagra. Ei bine, nu. Poate să fie același subiect, așa cum aproape s-a și întâmplat acum", a explicat Serinella Zara.

Conform acesteia, subiectul I ar fi ridicat unele dificultăți punctuale pentru candidați, în special la itemi de interpretare.

"Subiectul 1 a pus o mică problemă pentru mulți elevi. Nu știu în ce măsură s-au așteptat la asta cei care au elaborat subiectele. De exemplu, la exercițiul doi este o întrebare referitoare la domeniul la care se referă un studiu. Domeniul nu este 'literatură', cum au scris cei mai mulți dintre elevi, deși răspunsul corect era «critică literară», «istorie literară»", a precizat profesoara.

În opinia cadrului didactic, subiectele au fost accesibile pentru elevii care s-au pregătit constant, dar că dificultățile apar la redactare și la diferențierea conceptelor de bază.

"În rest, subiectele au fost previzibile.Text argumentativ se tot lucrează. Câtă vreme există un minimum de exercițiu de antrenament pe tot ceea ce înseamnă examen nu ar trebui să pună elevii în dificultate. De exemplu, la argumentativ, elevii pierd puncte pentru că nu știu diferența dintre argument și exemplu. Ori un argument are patru puncte, în condițiile în care ei trec direct la exemplu considerând că e un argument. Asta vine și din modul în care le sunt explicate lucrurile astea la clasă", a mai menționat Serinella Zara.