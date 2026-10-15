Sindicatele din Educație cer ca dosarele pentru bursele sociale să fie evaluate de autoritățile locale, nu de profesori

Federațiile cer scoaterea dosarelor pentru bursele sociale din sarcina unităţilor de învăţământ. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” solicită Ministerului Educaţiei să vină „de urgenţă” cu o modificare legislativă astfel încât evaluarea dosarelor financiare pentru bursele sociale să fie trecută de la şcoli la autorităţile locale.

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" susţin demersul iniţiat de deputatul Alexandru Muraru pentru debirocratizarea activităţii cadrelor didactice, cerând scoaterea dosarelor pentru bursele sociale din sarcina unităţilor de învăţământ.

Aşa cum am subliniat în repetate rânduri, este inacceptabil ca profesorii şi învăţătorii să fie transformaţi în funcţionari care procesează date financiare şi evaluează dosare de asistenţă socială'', se arată într-un comunicat transmis, joi, Agerpres.

Obligaţia ca unităţile de învăţământ să acceseze platforma ANAF pentru a verifica veniturile familiilor vulnerabile este o sarcină complet atipică pentru fişa postului unui dascăl şi pentru misiunea şcolii, evidenţiază sindicaliştii.

„Mai grav, această procedură răpeşte un timp preţios care ar trebui dedicat exclusiv elevilor şi actului educaţional, expunând, în acelaşi timp, cadrele didactice la riscuri juridice nejustificate privind respectarea normelor de protecţie a datelor cu caracter personal (GDPR).

Răspunsul formulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării la această problemă (documentul nr. 10734/DRP din 30 septembrie 2026) este unul strict birocratic.

În loc să caute soluţii pentru degrevarea angajaţilor din învăţământ, ministerul se justifică afirmând că verificarea acestor date este o simplă obligaţie de serviciu a diriginţilor şi a Comisiei de management al burselor, susţinând că prelucrarea datelor cu caracter personal în acest context nu ar comporta riscuri şi este perfect legală. Dascălii nu sunt însă nici asistenţi sociali, nici inspectori fiscali'', transmit sindicatele din Educaţie.

Cele două federaţii reamintesc decidenţilor că un studiu finanţat chiar de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 2024 recomanda "extrem de clar" transferul responsabilităţii gestionării acestor burse către administraţiile locale.

„Din acest motiv, solicităm public şi ferm Ministerului Educaţiei şi viitorului ministru să renunţe la justificările sterile şi să vină de urgenţă cu o modificare legislativă.

Evaluarea dosarelor financiare pentru bursele sociale trebuie trecută la autorităţile locale, prin Direcţiile de asistenţă socială din cadrul Primăriilor. Aşteptăm ca viitorul ministru să acţioneze prioritar în această direcţie şi nu numai. Odată cu instalarea noului Guvern, sperăm că vom avea un partener de dialog pentru rezolvarea altor probleme stringente din sistemul educaţional'', se mai arată în comunicat.