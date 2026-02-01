Un elev din Caracal a luat aurul la un concurs internațional de matematică în Thailanda. În 2025, a fost, de asemenea, dublu medaliat

2 minute de citit Publicat la 18:21 01 Feb 2026 Modificat la 18:27 01 Feb 2026

Edurad Ștefan, dublu medaliat cu aur la competiția International Math Challenge din Thailanda. Foto: Facebook / Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Caracal

Eduard Florin Ștefan, elevul din Caracal care a obținut anul trecut două medalii de aur la competiții internaționale de matematică, și-a trecut în palmares, duminică, o nouă reușită în Thailanda.

El a urcat pe podiumul International Math Challenge 2026 în calitate de câștigător al rundei globale a concursului.

Eduard Ștefan este elev la Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" din Caracal.

El a participat la concursul internațional care a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie, în Thailanda, la Bangkok, reușind pentru al doilea an consecutiv să obțină medalia de aur la runda globală a competiției.

Elev în clasa a V-a, el a concurat la Categoria 2, clasele 5 - 6.

"O victorie strălucitoare, o dovadă de geniu", au reacționat reprezentanții școlii unde învață Eduard

"A reușit să obțină două medalii de aur, al doilea an consecutiv. O mândrie greu de pus în cuvinte", a declarat duminică, pentru Agerpres, mama lui Eduard, Anca Maria Ștefan.

"O nouă victorie strălucitoare", au reacționat, la rândul lor, reprezentanții Școlii Gimnaziale "Nicolae Titulescu" într-un mesaj postat pe Facebook.

"Eduard Florin Ștefan - din nou pe cea mai înaltă treaptă a lumii! Suntem martorii unei performanțe remarcabile! Elevul nostru, Eduard Ștefan Florin, a reprezentant la Categoria 2, clasele 5 - 6 și a reușit o 'dublă' istorică pentru al doilea an consecutiv, câștigând două medalii de aur, pentru prima rundă și pentru runda globală, la prestigiosul concurs internațional de matematică din Thailanda, International Math Challenge (Global Round) 2026.

Să câștigi aurul internațional este o onoare, dar să-ți aperi titlul și să rămâi cel mai bun din lume, an de an, este o dovadă de geniu și perseverență absolută. Eduard, ești mândria Școlii Gimnaziale 'Nicolae Titluescu', a orașului Caracal și a întregii Românii și, în primul rând, mândria părinților tăi! Felicitări ție și tuturor celor care îți ghidează pașii spre excelență!", se spune în mesaj.

Eduard Ștefan a luat două medalii de aur la competiții internaționale în 2025

Eduard Ștefan a obținut și în 2025 medalia de aur la etapa finală a "Math Internațional Challenge", care a avut loc în perioada 12 -17 februarie în Thailanda.

Tot anul trecut, în iulie, el s-a clasat pe primul loc și la Olimpiada Internațională de Matematică "Copernicus", desfășurată la New York.