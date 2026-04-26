Fragmentele de dronă, descoperite în Tulcea, au încărcătură explozivă, a anunțat MApN. Va fi detonată controlat

Pirotehniștii Serviciului Român de Informații au depistat încărcături explozive în fragmentele de dronă care au fost descoperite duminică în zona localităților Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

„Echipa de pirotehniști a Serviciului Român de Informații care acționează duminică, 26 aprilie, în zona localităților Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, unde au fost semnalate fragmente de dronă, a confirmat prezența unei încărcături explozive.

Specialiștii MApN au ajuns la fața locului și evaluează riscurile. Din dispoziția procurorului de caz, încărcătura va fi detonată controlat, la fața locului, într-un spațiu special amenajat”, a precizat sursa citată.





Pentru evitarea oricărui risc la adresa locuitorilor din zonă, ISU Tulcea va emite un mesaj RO-ALERT.



Anterior, Garda de Coastă a transmis că găsirea avionului fără pilot a fost semnalată prin 112.



„În data de 26 aprilie 2026, în urma unui apel primit prin SNUAU 112, a fost identificat un aparat de zbor fără pilot, în zona dintre localitățile Luncavița și Văcăreni, fiind dispuse măsuri imediate de asigurare a perimetrului. Au fost de îndată informate toate autoritățile competente iar în prezent se desfășoară activitățile specifice în astfel de situații”, a menționat sursa citată, potrivit Agerpres.



Sâmbătă dimineață, o altă dronă, folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina, a încălcat spațiul aerian românesc și s-a prăbușit peste o gospodărie. Nu a explodat, dar 535 de persoane au fost evacuate.



Drona, care avea încărcătură explozivă, a fost ridicată de specialiști și detonată controlat în afara orașului sâmbătă după-amiază.

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ca să dea explicații. Lipaev nu a putut nega „cu totul” că drona care s-a prăbușit peste o casă din Galați aparține Federației Ruse, a declarat, la Antena 3 CNN, ministra Afacerilor Externe.

Oana Țoiu a spus că a fost pentru prima dată când ambasadorul rus nu a putut să apeleze la retorica obișnuită, deoarece nu există nicio îndoială că drona este rusească.