Fritz, Buzoianu și miza Colterm, compania aflată în centrul unui dosar la DNA. Cum s-a încercat schimbarea administratorului judiciar

Liderul USR, Dominic Fritz (S), sediul Colterm (C) și ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu (D). Colaj Foto: Agerpres

Dosarul DNA care vizează conducerea Primăriei Timișoara, suspectată că a deturnat aproape 68 de milioane de lei destinați companiei de termoficare Colterm, readuce în prim plan operațiunile dubioase ale administrației Dominic Fritz legate de această societate. Imediat după ce s-a instalat ca primar, Dominic Fritz și echipa sa au refuzat să achiziționeze certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru Colterm. Din acest motiv, în 2021 și 2022, firma de termoficare a primit amenzi record de peste 35,5 milioane de euro de la Administrația Fondului pentru Mediu.

Ulterior, când s-a cerut intrarea în insolvență, AFM a ajuns să aibă 36,73% din tabelul provizoriu al creditorilor de la Colterm.

Când a anunțat depunerea cererii de intrare în insolvență a Colterm, Dominic Fritz a propus ca administrator sindic provizoriu societatea Rominsolv SPRL, care îl avea printre parteneri pe avocatul Gheorghe Piperea. Tribunalul Timiș a decis însă ca administrator judiciar să fie un consorțiu format din trei firme de insolvență.

Ulterior, administratorul judiciar a dat în judecată, în mai multe dosare, Primăria Timișoara pentru a apăra interesele societății de termoficare. Printre dosarele câștigate se numără recuperarea patrimoniului Colterm pe care administrația Fritz, cu câteva zile înainte de a cere insolvența, l-a trecut la Primăria Timișoara fără a plăti vreun leu. Pentru că o parte din bunurile transferate de administrața Fritz erau sub sechestru, ANAF a făcut plângere penală.

De asemenea, au fost deschise de către administratorul judiciar mai multe acțiuni pentru recuperarea datoriilor sau atragerea răspunderii patrimoniale pentru sume ce depășesc jumătate de milliard de lei. Inclusiv pentru banii deturnați de Primăria Timișoara, situație care este anchetată acum de DNA.

După ce Ministerul Mediului a fost preluat de subordonata lui Dominic Fritz, Diana Buzoianu, a fost declanșat atacul împotriva consorțiului care-l deranja pe liderul USR. După ce, timp de patru ani, Administrația Fondului pentru Mediu a făcut parte din Comitetul Creditorilor de la societatea de termoficare și nu a contestat niciunul dintre cele 40 de rapoarte ale administratorului judiciar legate de activitatea de la Colterm, situația s-a schimbat brusc anul trecut în octombrie.

Ministra Diana Buzoianu a dat semnalul.

„Am identificat deja debitori care sunt în insolvență de ani de zile și pentru care administratorii judiciari nu au mișcat un deget ca să se recupereze un leu și de ani de zile își primesc salariile de mii și mii de lei”, spunea Buzoianu, la Euronews.

A doua zi după acest interviu, AFM a solicitat convocarea Adunării Generale a Creditorilor de la Colterm pentru înlocuirea actualului administratorului judiciar cu PDA Insolvency SPRL. Ședința nu a fost convocată la Timișoara, ci la București, la sediul Fondului pentru Mediu.

ANAF a transmis, în 23 octombrie, punctul de vedere în care a dat vot pozitiv demersului celor de la AFM, dar a cerut ca judecătorul sindic să dispună cine o să fie practicianul în insolvență. A doua zi, cu un sfert de oră înainte de începerea ședinței, ANAF a anunțat Fondul pentru Mediu că a anulat prima decizie și este de acord în totalitate cu numirea firmei propuse.

Nu numai ANAF își schimbă poziția, ci și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, din subordinea lui Dominic Fritz. Iar schimbarea este una și mai spectaculoasă.

În 23 octombrie, la ora 8:33, instituția a respins solicitarea AFM și a transmis că votează pentru amânarea discuțiilor despre înlocuirea administratorului judiciar. Ba mai mult, Direcția Fiscală a cerut inițiatorului să vină cu detalii.

„Raportul va trebui să conțină o prezentare explicativă și concretă a motivelor temeinice care fundamentează propunerea de înlocuire a actualului administrator judiciar”, se arată în adresa Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

În aceiași zi, la ora 19:22, Direcția Fiscală a transmis un nou mail în care au anunțat că își reconsideră poziția după ce au analizat nota informativă de la AFM. Subordonații lui Fritz au votat și ei pentru schimbarea administratorului judiciar.

După ce cele trei instituții publice, AFM, ANAF și Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, au votat schimbarea, s-au dus în instanță. Tribunalul Timiș a respins solicitarea de înlocuire a administratorului judiciar. Referindu-se la argumentele subordonaților Dianei Buzoianu, instanța a constatat.

„Aceste afirmații nu sunt susținute de exemple concrete, fiind formulate generic, prin urmare nu pot fi verificate punctual de instanță. (…)Instanța reține că aceste critici sunt mai multe chestiuni de oportunitate, iar nu motive temeinic justificate”, se arată în sentința civilă nr.58/2026 a Tribunalului Timiș.

Ulterior, Curtea de Apel a respins solicitarea celor trei instituții, dar din cauza unei erori de motivare, acum se judecă o contestație în anulare. Instanța a tot amânat pronunțarea, existând informații că se încearcă găsirea unui culoar în justiție favorabil schimbării administratorului judiciar.

Între timp, Primăria Timișoara a preluat partea de distribuție de la Colterm și și-a înființat propriul serviciu în cadrul municipalității care înseamnă inclusiv transferarea a aproximativ 200 de angajați. Plus niște funcții de conducere pentru pilele de la partid. Fix după ce administrația Fritz s-a lăudat cu restructurări de personal în primărie.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis un dosar penal care vizează toată conducerea Primăriei Timișoara, acuzată de abuz în serviciu.

Fostul primar, Dominic Fritz, viceprimarul USR Ruben Lațcău, care acum conduce administrația timișoreană, administratorul public Marius Creiveanu și mai mulți funcționari, sunt acum în atenția procurorilor. Anchetatorii au cerut oficial Primăriei Timișoara să le fie trimise mai multe documente din perioada 2021 - 2022, fiind suspectați că au deturnat 68 de milioane de lei.

Fostul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a reacționat, miercuri, după apariția informațiilor. Fritz susține că ancheta pornește de la „o dispută contabilă cu Colterm de acum 5 ani” și că banii au ajuns integral la compania de termoficare.

Fritz a spus că dosarul, „dacă există”, este „ridicol și revoltător”.

„Când DNA vine după funcționari care încearcă să-și facă treaba cu bună credință, în loc să investigheze corupția reală și averile obscene ale unor politicieni, duce în derizoriu toată lupta anti-corupție”, a scris el.