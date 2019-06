Greșeli obișnuite din magazinele de retail. Rafturile care trebuie evitate

Există multe abordări privind organizarea unui spațiu de retail. S-ar putea să va axati pe abordare personalizată, oferind probabil un anumit tip de experiență inovatoare clientului. Sau poate sunteți în căutarea funcționalității și încercarea de a face lucrurile cât mai ușoare pentru clienți. Sau poate mergeti pe un concept clasic- in oricare situatie v-ati afla veti avea nevoie de rafturi metalice pe care sa expuneti marfa.



Există diferite tipuri de sisteme de rafturi pentru magazinele de retail pe care le puteți achiziționa pentru a personaliza spațiul cu scopul de a satisface așteptările clienților. Este important nu doar să selectați sistemele de rafturi metalice potrivite, ci să le și folosiți cât mai bine.



Iată câteva greșeli comune despre rafturile din magazin pe care trebuie să le evitați.



Supraaglomerarea produselor pe rafturi



Aceasta este probabil cea mai frecventă greșeală în ceea ce privește expunerea produselor. Abordarea "aruncați cât mai multe produse diverse pe raft" funcționează într-adevăr în mediul în care clienții se bucură să-și petreacă timpul umblând prin grămezi de produse nesfârșite (magazine second hand, de exemplu). În cazul celor mai multe tipuri de magazine, totuși, supraaglomerarea produselor expuse este contraproductivă. Expunerea dezordonată poate împiedica găsirea produselor sau a marimilor potrivite și, în cele din urmă, va duce la frustrarea cumpărătorului.



Cea mai bună modalitate de a evita acest lucru este prin planificarea corectă a expunerii și prin folosirea rafturilor potrivite, cum ar fi rafturile modulare de tip gondola. Aceste rafturi metalice pentru magazin permit expunerea mai elegantă a produselor. Rafturile de tip gondolă sunt deosebit de utile, deoarece permit organizarea eficientă a produselor, acestea putând fi observate mai ușor de consumatori.



Rafturi murdare sau prăfuite



Rafturile se pot prăfui și murdări incredibil de repede, în special în magazinele aglomerate care pot atrage zilnic sute sau chiar mii de clienți. Dacă rafturile se murdăresc si raman asa aspectul estetic are de suferit. Clientii vor ramane cu impresia ca produsele sunt de calitate inferioara sau indoielnica si vor parasi magazinul fara a cumpara ceva sau vor solicita reduceri suplimentare pentru articole care sunt prafuite sau murdarite.



Pentru a evita problemele, este indicat să ștergeți rafturile la sfârșitul fiecărei zile si sa ordonati marfa pe raft de mai multe ori pe parcusrul zilei. Dacă folosiți rafturi metalice, acestea sunt ușor de curățat cu o cârpă umedă, în câteva secunde.



Expuneri inconsecvente



Dacă layout-ul magazinului este fragmentat, s-ar putea să apară inconsecvența sau confuzia din partea cumparatorului. Poate veți monta rafturi din lemn lângă rafturi metalice. Acest lucru nu este un absolut nu-nu - nu trebuie să fie totul strict uniform - dar dacă lucrurile au fost doar aruncate pur și simplu pe rafturi fără a vă gândi la modul lor de amplasare, acestea vor arăta urât și îi vor face pe clienți să-și piardă interesul.



Este mai bine să planificați layout-ul magazinului în mod corespunzător, acordând atenția cuvenită design-ului și modului în care vor arăta lucrurile. Este bine să utilizați mai mult de un stil sau o culoare de raft dar încercați să păstrați coerența în ceea ce privește imaginea de ansamblu a magazinului, ea trebuie sa fie unitara. Cu siguranță va crea o impresie mai bună cumpărătorilor.



Produse expuse la înălțime greșită



Există o zicală populară în retail - "nivelul ochilor este nivelul de cumpărare" - ceea ce înseamnă că înălțimea optimă a expunerii produselor este la nivelul ochilor clientului. Dar, evident, nu toate produsele poe fi expuse la nivelul ochilor, altfel veți rămâne cu mult spațiu mort. De asemenea, oamenii nu au aceeași înălțime. Deci, este important să vă gândiți la înălțimea la care trebuie expuse produsele.



De exemplu, bunurile care sunt considerate premium sau pe care doriți să le vindeți rapid ar trebui să fie plasate la nivelul "cumpărare", în timp ce mărfurile cu preț redus sau mai ieftine pot fi plasate pe rafturile inferioare. Bunurile pentru copii pot, de asemenea, să fie așezate mai jos, deoarece veți dori ca cei mici să le poată lua. În cele din urmă, evitați punerea pe rafturi a stocurilor, dificil de luat pentru majoritatea oamenilor, deoarece acest lucru va fi doar frustrant.



Layout insuficient al magazinului



Pe lângă cunoașterea tipului de rafturi de care aveți nevoie, este important să planificați cum să vă configurați magazinul. Cât spațiu aveți nevoie pentru a permite fluxul de clienți? Dacă insulele sau spațiul dintre expuneri sunt prea înguste, cumpărătorii se vor simți prea înghesuiți și vor părăsi repede magazinul fără a cumpăra ceva. De asemenea, gândiți-vă la ceea ce se întâmplă acolo. Produsele care atrag clienții trebuie plasate la fereastră sau în apropierea intrării, dar nu și produsele care sunt prea valoroase, deoarece acestea pot fi ușor furate. Dacă nu sunteți siguri cum să puneți lucrurile în mișcare, mergeți prin magazin imaginându-vă că sunteți clienți, gândiți-vă la ceea ce vă așteptați să vedeți.



Acestea fiind zise, intrați pe Rafturimetaliceaz.ro pentru mai multe sfaturi profesioniste despre fluxul corect si pt a achiziționa rafturile de mijloc carev-ar putea ajuta să amenajați eficient magazinul și să îmbunătăți experiența cumpărătorilor.