Horațiu Potra a scăpat și de arestul la domiciliu. Mercenarul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Horaţiu Potra a fost în arest din noiembrie 2025 până în iunie 2026. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

Horațiu Potra, acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, a scăpat și de arestul la domiciliu. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis joi plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile.

Aliatul lui Călin Georgescu are în continuare obligația de a nu părăsi țara, de a merge la Poliție săptămânal și nu are dreptul să ia legătura direct sau indirect cu părțile și martorii din dosar.

Fostul mercenar s-a aflat din noiembrie 2025 până în iunie 2026 sub arest preventiv, după ce a fost adus, împreună cu fiul şi nepotul său, din Dubai, unde plecaseră pentru a scăpa de dosarul în care sunt acuzaţi de infracţiuni grave pentru destabilizarea României. În iunie 2026, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis să fie eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

De ce este acuzat Horațiu Potra

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru:

tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale;

nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor;

nerespectarea regimului materiilor explozive;

operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;

instigare publică;

El este judecat alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.