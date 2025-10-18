Incendiu la un hotel din Calea Plevnei, din Bucureşti. Sunt degajări mari de fum, a fost emis mesaj Ro-Alert

Un incendiu major a izbucnit, cu degajări mari de fum, în Calea Plevnei, din Bucureşti. Sursa foto: captură video

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă dimineaţă, la centrul spa al unui hotel din Calea Plevnei, în Bucureşti. Au fost sesizate degajări mari de fum, iar pompierii au intervenit de urgenţă, informează Antena 3 CNN. Din clădire au fost evacuate 45 de persoane. Totodată, un angajat al centrului spa a suferit arsuri minore la mâini.

UPATE Din primele informații, incendiul s-a produs la sauna amplasată la nivelul subsolului, existând posibilitatea ca mai multe persoane să fi fost surprinse în interior.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare, concomitent cu organizarea dispozitivului preliminar de intervenție.

La fața locului acționează 10 autospeciale de stingere, o autoscară,o autospecială pentru descarcerare, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă SMURD și Detașamentul Special de Salvatori.

Pentru informarea populației din zonă privind incendiul produs, a fost emis mesaj RO-Alert.

Incendiul a afectat o suprafață de aproximativ 70 mp, în două camere ale saunei și un hol de acces.

Până în acest moment, o persoană, angajată a obiectivului, a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare (aprox. 7%), fiind preluată de echipajele medicale aflate la fața locului. De asemenea, o altă persoană, a fost evacuată de forțele de intervenție de la etajele superioare, din cauza fumului dens prezent pe casa scării și la nivelul parterului.

În acest moment, incendiul este localizat, iar pompierii acționează pentru lichidarea completă a focarelor și verificarea tuturor spațiilor afectate. Nu se impune evacuarea persoanelor cazate în hotel, zona fiind permanent monitorizată de echipele de intervenție, potrivit ISU.

Știrea inițială

Autoritățile au emis şi o avertizare Ro-Alert, din cauza fumului puternic.

Pompierii au observat că incendiul se manifestă la subsolul unei clădiri, unde funcționează un centru spa. Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării şi evacuării persoanelor.

Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblul de blocuri P+10. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică.