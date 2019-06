Întâlnire la Ministerul Fondurilor Europene pentru îmbunătățirea comunicării cu beneficiarii și stabilirea unui mecanism de consultare

Reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene au avut, astăzi, o primă reuniune de lucru cu beneficiarii și partenerii – ONG-uri, asociații, firme de consultanță – pentru îmbunătățirea procesului de comunicare și stabilirea unui mecanism de dialog și consultare.

Pentru a răspunde mai prompt acestei nevoi de dialog pe toate componentele și ținând cont de exigențele de comunicare impuse de provocările permanente și de progresul noilor tehnologii în domeniu, s-a agreat crearea unei platforme digitale comune de comunicare și consultare, ce va veni în completarea unui regulament stabilit de comun acord.

Atât textul de regulament, cât și platforma web pe care echipa de comunicare a ministerului o va dezvolta vor fi prezentate deja la următoarea reuniune de lucru.

În cadrul întâlnirii de astăzi, reprezentanții Direcției de Comunicare au prezentat progresele din ultimul an, arătând că principiul care stă la baza noii viziuni de comunicare în domeniul fondurilor europene este adaptarea permanentă la nevoile și exigențele pieței.

Pe componenta de comunicare publică, a fost evidențiată simplificarea limbajului și accesibilizarea informației, prin transmiterea permanentă a noutăților, redactate în într-un limbaj accesibil publicului larg, astfel încât măsurile de finanțare propuse și impactul investițiilor europene asupra vieții oamenilor în cei 12 ani de la aderare să fie cunoscute de toată lumea.

Noul site al Ministerului Fondurilor Europene, dezvoltat de actuala echipă de comunicare, ilustrează această viziune http://mfe.gov.ro/. La fel și campania de comunicare lansată de minister în martie 2019, primul proiect de o astfel de anvergură din ultimii 6 ani. Campania reprezintă un concept integrat, ce evidențiază rolul major pe care fondurile europene alocate prin Politica de Coeziune l-a avut în dezvoltarea țării noastre.

În paralel, MFE pregătește lansarea celei de-a doua campanii de comunicare, prin care urmărim promovarea măsurilor concrete de finanțare încă disponibile.

În continuarea prezentării făcute de Adriana Mărgărit, directorul de comunicare al MFE, a fost evidențiată intensificarea comunicării în mediul online, prin reflectarea zilnică pe conturile de pe platformele proprii a tuturor noutăților și activităților cu relevanță pentru public, beneficiari și potențiali beneficiari:

https://www.facebook.com/MinisterulFondurilorEuropene/

https://twitter.com/mfe_romania

https://www.instagram.com/mfe.gov.ro/

A fost proiectată, totodată, platforma internă de comunicare, un posibil exemplu de bună practică inclusiv pentru comunicarea cu beneficiarii și partenerii MFE. Scopul unui astfel de instrument, dezvoltat de echipa de comunicare proprie, este înlesnirea circulării informației înspre și dinspre MFE către toți actorii interesați de fondurile nerambursabile.

La reuniunea de lucru privind componenta de comunicare au fost prezenți secretarul de stat Mihaela Toader (reprezentând și AM POCU) și șefii Autorităților de Management coordonate – Cătălin Gheran (AM POIM), Mihaela Saragea (AM POAT) și Mircea Cârlan (AM POC).

Din partea partenerilor și beneficiarilor de fonduri nerambursabile au participat reprezentanți ai Uniunii Generale a Industriașilor, Federației Naționale a Grupurilor de Acțiune Locală din România, Asociației Române a Băncilor, Camerei de Industrie și Comerț a României, Asociației Române pentru Transparență, WWF România, ADI ITI Delta Dunării.

Următoarea reuniune de lucru, cea care vizează procedura agreată de comun acord privind procesul de consultare cu Ministerul Fondurilor Europene, va avea loc în data de 5 iulie 2019. Ulterior, grupul de lucru se va întâlni lunar.