Interviu cu ambasadorul României la Vatican: „Ori de câte ori Papa Francisc auzea despre România își ridica sprâncenele și zâmbea”

Natural, cu un simț al umorului foarte dezvoltat, smerit și sensibil. E portretul Papei Francisc, așa cum și-al amintește George Gabriel Bologan, ambsadorul României pe lângă Sfântul Scaun. Într-un interviu acordat reporterului Antena 3 CNN Mirela Voicu, demnitarul, vizibil emoționat a spus că Papa Francisc „ridica din sprâncene și zâmbea” atunci când auzea pe cineva vorbind despre România. Vizita Suveranului Pontif din 2019 în țara noastră a fost o „îmbrățișare a întregii Românii”, a mai spus ambasadorul.

George Gabriel Bologan a povestit că a avut privilegiul de a-l întâlni față în față pe Papa Francisc de trei ori. Suveranul Pontif l-a impresionat de fiecare dată pe ambasadorul român cu naturalețea și sensibilitatea lui. Întrebat de reporterul Antena 3 CNN cum a fost Francisc, ca om, în spatele ușilor închise, în conversații între patru ochi, răspunsul demnitarului a venit fără evizate: „foarte natural”.

„Foarte natural. Am auvut privilegiul să-l întâlnesc de trei ori. Era o persoană normală, natural, cu un simț al umorului foarte dezvoltat. Ori de câte ori auzea despre România își ridica sprâncenele și apărea un zâmbet. Nu e o metaforă, nu încerc să vă impresionez, arată sensibilitatea acestui om, vorbește despre cum el ne-a perceput ca popor.

Vizita din 2019 a însemnat o îmbrățișare a întregii Românii. București, Șumuleu Ciuc, Iași, Blaj - au fost momente de bucurie, de fraternitate. Fraternitatea e un concept care a fost întotdeauna prezent în învățătura Papei Francisc. Înseamnă mai mult decât o simplă socializare, îmbracă o dimensiune antropologică, a-l percepe pe celălalt ca frate și soră, chiar dacă diferit de noi”, a explicat ambasadorul.

O bunică l-a impresionat pe Papa Francisc

Demnitarul a venit la interviul din Piața Sfântul Petru cu o fotografie a unui moment care l-a impresionat profund pe Papa Francisc, în iunie 2019, când a venit în România și le-a spus românilor, în română: „vă rog frumos să nu uitați să vă rugați și pentru mine”. În fotografie este o bunică cu nepotul ei de două luni, în brațe.

„Este fotografia care l-a impresionat foarte mult. E o fotografie de la Iași. O bunică cu nepoțelul ei. Sunt două interpretări: legătura intergenerațională și apoi dacă în lume mai există credință și Biserica a supraviețuit în Estul Europei în perioada totalitaristă acest lucru a fost posibil datorită bunicilor. E impresionant. M-am regăsit și eu aici. Dacă am avut credință a fost datorită educației pe care am primit-o de la bunicii mei, ei m-au învățat să fiu om în lume, așa cum spunea părintele Nicolae Steinhardt”, a explicat ambasadorul.

Pe spatele fotografiei, demnitarul a scris cuvintele rostite atunci de Papa Francisc. Suveranul Pontif a susținut în 1 iunie 2019 un discurs, la Iași. La un moment dat, Francisc s-a oprit din lecturarea discursului ca să vorbească despre bunica care l-a impresionat atât de tare încât n-a avut curajul să o invite mai aproape de el.

„Nu vreau să trec peste o experiență pe care am avut-o în piață. Era undeva o bătrână destul de în vârstă, o bunică, avea în brațe nepoțelul de două luni, nu mai mult, când am trecut mi l-a arătat, zâmbea, dar zâmbetul ei era un zâmbet de complicitate, ca și cum mi-ar fi spus uite acum și eu pot să visez. Pe moment m-am emoționat și nu am avut curajul să merg și s-o chem aici în față. Pentru aceasta am povestit. Bunicii visează când nepoții merg înainte, și nepoții atunci când au rădăcini”, a spus Papa Francisc atunci.

Momentul poate fi urmărit în înregistrarea de mai jos, începând cu minutul 22.40:

Un pontificat sub semnul smereniei

George Gabriel Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, a vorbit și despre procesiunea emoționantă a mutării sicriului cu trupul Papei Francisc din capela Vaticanului în Bazilica Sfântul Petru, dar și despre funeraliile de sâmbătă, care vor avea loc exact așa cum și-a dorit Papa Francisc în testamentul său.

„Este sinteza unui pontificat sub semnul smereniei. Papa Francisc a lăsat instrucțiuni cu privire la slujba înmormântării, a încercat să o simplifice cât mai mult, însă emoția generată pe care am văzut-o și pe care o simțim cu toții când ne apropiem de Bazilica San Pietro dovedește personalitatea Papei Francisc. Iar slujba e încărcată de simboluri, vom vedea inclusiv la înmormântare. Va fi probabil și o rugăciune făcută în ritul răsăritean de către bisericile orientale ceea ce va scoate în evidență valoarea universalității, a comuniunii, dar și apropierea Papei Francisc față de teologia răsăriteană, biserica răsăriteană, în special față de Biserica Ortodoxă.

Un element puțin cunocut e că a fost primul papa care a vizitat inclusiv o biserică neoprotestantă, penticostală, datorită prieteniei sale cu un pastor penticostal. A trecut peste anumite bariere, pentru că a crezut în creativitatea Evangheliei, nu într-o doctrină închisă, într-un mod de a interpreta Evanghelia astfel ca lumea să creadă. Lumea când crede? Atunci când vede unitate, dacă lumea vede dezbinare în biserică, biserica își pierde credibilitatea. Papa a încercat să evite acest aspect negativ și să facă ca biserica să nu aibă un rol administrativ - botezuri, înmormântări, cununii- să fie mai mult decât atât, o biserică activă, implicată, care nu e pradă prejudecăților”, a conchis demnitarul.

Zeci de mii de oameni au ajuns, miercuri, în Bazilica Sfântul Petru de la Vatican pentru a-și lua rămas bun de la Papa Francisc și pentru a spune o rugăciune la căpătâiul său. Și românii care l-au cunoscut pe Papa Francisc în 2019 spun că a fost atunci o experienţă care le-a schimbat viaţa. Şi mulţi dintre ei vor acum să meargă la Vatican şi să îi aducă un ultim omagiu.