Ion Cristoiu: Relaxare de pe 15 mai buimăcește poporul român

Pornind de la exemplul ţărilor din vest, cum e cazul Franţei, unde s-a făcut un plan etapizat de relaxare a restricţiilor, Ion Cristoiu spune că tot ce se întâmplă în România este ceva de neconceput într-o lume civilizată.

„Remarcam în comentariile anterioare o întrecere socialistă între oamenii Puterii, inclusiv Klaus Iohannis, premierul, ministrul de Interne, ministrul Sănătăţii, Raed Arafat, în chestiunea măsurilor de relaxare. Din nevoia de a fi daţi la televizor, şi unul dintre aceia care e ros de cancerul datului la televizor este Ludovic Orban, ei ies la televizor şi fac formulări de genul . E vorba despre 15 mai. De ce? Toată România, toţi românii întreabă în ce vor consta aceste măsuri de relaxare. Fiecare încearcă să-şi facă un plan de viaţă de la 15 mai încolo. (...) În primul rând că nici data de 15 mai nu este sigură. Klaus Iohannis a zis la conferinţa de presă că maximul nu a venit, cioclii apocaliptici care-şi fac rating din cadavre seară de seară vin şi ne avertizează că totuşi nu putem ieşi pe 15 mai, ne mai gândim. A ţine o naţiune întreagă în nesiguranţă... mai bine nu mai discuţi. Mai degrabă spui vom anunţa cu două zile înainte. Începe, nu începe. Nu începe după 15 mai stăm în case, îmi fac un plan de stat în casă, avem voie să circulăm între localităţi, îmi pregătesc maşina”, explică jurnalistul.

Ion Cristoiu a remarcat că există contradicţii legate nu numai de data relaxării restricţiilor, ci şi în declaraţiile demnitarilor pe această temă, ceea ce buimăceşte jumătate din poporul român. Un exemplu este declaraţia premierului Orban care a spus joi la Iaşi că după 15 mai nu o să fie interzise deplasările în scop turistic între localităţi.

„Sunt şi aspecte de contradicţie la varianta ne gândim să. În cadrul aceluiaşi personaj, de la o zi la alta, şi de la o locaţie la alta. Ludovic Orban una spune azi, într-o localitate, la Bucureşti, apoi se duce la Iaşi, cum a fost azi, şi spune altceva, tot în legătură cu măsurile de relaxare. De unde încep să cred că dacă se va duce la Galaţi şi spune altceva, în legătură cu aceleaşi măsuri, ceea ce înseamnă că ori îl influenţează călătoria, ori atmosfera din localitatea respectivă. Buimăceşte jumătate poporul român”, avertizează Ion Cristoiu.

Cealaltă jumătate e buimăcită de contradicţiile dintre personaje, continuă Ion Cristoiu, dând exemplul preşedintelui Iohannis care, în opinia sa, nu ar trebui să se mai pronunţe pe tema măsurilor de relaxare.