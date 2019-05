Ionuț era la volan, în stația de taxi, așteptând clienți, când a văzut un bătrân venind spre el. Când și-a dat seama cine e moșul, Ionuț a făcut ceva fabulos: "Bravo, Ionuț. Rămâi asa cum ești!”

Ionuț Eparu

Ionuț Eparu era la volan, în stația de taxi, așteptând să apară clienți, când a văzut un bătrân înreptându-se spre el.

„Stăteam în stația de taxi de la Piața-Mare, pe trotuar se apropia acest moșneag trist. Venea pe jos de la Silistraru, de la o ferma unde a muncit și nu a fost plătit! M-a întrebat cum ajunge la trecerea bac Smârdan, vroia să ajungă acasă… la Măcin. Mi-a spus că s-a pornit la drum de dimineața, că îl dor picioarele foarte tare și că nu a mâncat nimic. Nu am stat pe gânduri și l-am urcat în mașină. Am pornit spre bac, în drum am oprit la un magazin alimentar de unde i-am luat ceva de mâncare, un pachet de țigări și o bere rece. Mă bucur că din puținul meu ți-am putut oferi un mic ajutor! Drum bun, moșule, să ajungi acasă sănătos!”, a scris Ionuț Eparu pe pagina lui de Facebook, scrie wowbiz.