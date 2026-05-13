Irina Loghin, audiată la poliție după ce escrocii i-au folosit imaginea pentru reclame false: „Au început să sune telefoanele”

1 minut de citit Publicat la 15:19 13 Mai 2026 Modificat la 15:19 13 Mai 2026

Irina Loghin, una dintre cele mai emblematice voci ale folclorului românesc. Sursa foto: Facebook Irina Loghin

Cântăreața Irina Loghin a fost audiată, miercuri, la poliție, după ce escrocii i-au folosit imaginea pentru a vinde așa-zise produse de slăbit și de întinerire. Artista spune că bucuria sa cea mai mare ar fi ca infractorii să fie prinși și să plătească pentru ceea ce au făcut.

Interpreta de muzică populară a cerut ajutorul autorităților pentru a stopa valul de reclame false la diverse medicamente, numele și imaginea fiindu-i folosite fără acordul acesteia.

Ea susține că duce această luptă de câțiva ani, iar probleme continuă și în prezent.

„Să mă ajute să nu mă mai batjocorească de 4-5 ani în halul ăsta. Bucuria mare ar fi să-mi dea Domnul să-i fi depistat unde sunt, asta ar fi cea mai mare bucurie. Nu sunt singura, au avut treabă cu foarte mulți, dar cu mine au avut și mai mult... ”, a declarat cântăreața, după ieșirea de la secție.

Ea mai susține că, de-a lungul timpului, a primit zeci de telefoane de la diverse persoane care o acuzau că produsele pe care le promova nu dădeau rezultatele promise.

„Pe lângă batjocura pe care o înghițeam aproape în fiecare zi, au început să sune telefoanele de la oameni amărâți care cumpărau medicamentele recomandate de mine, cea cu vezica biliară, pe urmă cea de diabet și erau medicamente toxice din câte am auzit și de la o doamnă doctor.

Erau toxice, primeam telefoane de la mulți că nu e bună, că nu e de nimic, că ce am făcut, că au suferit unii după ce au luat medicamentele pentru diabet”, a declarat Irina Loghin.

De asemenea, imaginea artistei a fost utilizată fără acordul acesteia și în urmă cu trei luni. Atunci, au apărut informaţii false potrivit cărora artista ar fi fost reţinută de autorităţi, după ce ar fi promovat o cremă pentru problemele cu articulații, care nu dădea rezultate.