Irina Loghin s-a vindecat de coronavirus. Cum arată acum artista

Irina Loghin s-a infectat cu coronavirus în urmă cu trei săptămâni și a fost internată la Institutul „Matei Balș” din Capitală alături de soțul și fiul ei, de asemenea, depistați pozitiv. Acum, după ce s-a vindecat, renumita artista și-a reluat activitățile de zi cu zi, notează cancan.ro

Într-o intervenție la Antena 3, din momentul internării în spital, Irina Loghin spunea că se simte bine și că nu are niciun simptom specific bolii.

“Nu stau, nu zac la pat, mă plimb prin salon. Am vrut să rămân în spital să mai fac încă un test mâine. Soțul și fiul sunt și ei în spital - sunt la fel de asimptomatici ca și mine. Cred că Ciprian a luat de la mare virusul. Ei nu am am ieșit deloc, am fost destul de atentă", a povestit Irina Loghin, în emisiunea News Magazine, moderată de Mihaela Bîrzilă.

Artista și-a reluat activitățile de zi cu zi

Primele imagini cu Irina Loghin vindecată de virus au fost surprinse de cancan.ro în parcul Herastrău din Capitală unde, îmbrăcată lejer, făcea o plimbare, împreună cu o prietenă.

Toată lumea știe că Irina Loghin este adepta unui regim de viață sănătos, că nu se ferește de activitatea fizică și că încearcă să aibă mereu grijă de aspectul fizic iar la 81 de ani artista de muzică populară arată şi se simte foarte bine.