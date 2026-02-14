Jaf de milioane de euro. Noi imagini de la firma de balastiere a familiei Bădălău, acuzată de ANAF că face evaziune

Firma îl are ca administrator pe Gabriel Bădălău, fiul fostului baron PSD. Foto: Colaj Instagram/Antena 3 CNN/Agerpres

O echipă Antena 3 CNN a mers vineri la firma de balastiere a familiei Bădălău, acuzată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) că face evaziune. Pe imaginile filmate acolo se observă că jaful de milioane de euro a continuat din vara lui 2023 până în prezent. De altfel, canalul ilegal folosit de angajaţii fostului baron PSD, Niculae Bădălău, era în continuare acolo, chiar dacă au trecut ani de când Apele Române au dispus ca terenul să fie readus la starea inițială. În plus, există o intervenția brutală asupra mediului: o parte din copaci au fost distruși de tonele de pâmânt aduse pe terenul care este proprietatea statului român.

Niculae Bădălău a făcut parte din scena politică timp de mai mulţi ani. Pe rând, el a ocupat următoarele funcţii: deputat, senator, ministru al Economiei, vicepreşedinte al Curţii de Conturi. Iniţial, firma vizată de controlul celor de la ANAF a fost pe numele lui Niculae Bădălău, după care a trecut-o pe numele soţiei şi, la un moment dat, a vândut-o unui personaj care apare des în relaţiile contractuale ale societăţii.

Iar în 2009, firma a revenit sub controlul fostului senator PSD şi, după un timp, aceasta a ajuns pe numele fiului său, Gabriel Bădălău.

"Interesante sunt răspunsurile lor. Şi-n 2023, şi 2026, avem aceleaşi răspunsuri. Tatăl spune: «Nu ştiu, nu este firma mea». Asta a spus şi acum, când a apărut dosarul de evaziune. Iar fiul spune: «Noi suntem cinstiţi, plătim până la ultimul ban, n-avem nicio problemă cu legea»", a spus jurnalistul de investigaţii în cadrul emisiunii "Excess de Putere" de la Antena 3 CNN.

Cu toate acestea, Niculae Bădălău este, asemenea fiului său, trimis în judecată de către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pentru o mită de 170.000 de euro, dată unui primar pentru a obţine contracte publice. Iar un an mai târziu, Gabi Bădălău a fost trimis în judecată pentru acelaşi lucru: dare de mită.

Pe înregistrarea de mai jos apare un angajat care are o rangă în mâna dreaptă. Așa se proteja afacerea cu agregate minerale din județul Giurgiu a familiei fostului baron PSD Niculae Bădălău, în 2023, când Antena 3 CNN documenta afacerea cu iz penal.

La aproape trei ani de la acel moment, ANAF a anunțat că, în urma unui control efectuat la firma NBG Smart& Special Constructions SRL, societatea comercială nu a plătit impozit pe profit şi TVA în valoare totală de peste 12,4 milioane lei. Controlul a vizat activităţile desfăşurate de firmă în perioada 2022 - 2025.

Firma îl are ca administrator pe Gabriel Bădălău, fiul fostului baron PSD, un obișnuit al tabloidelor și trimis în judecată pentru dare de mită. Acesta a reacționat la anunțul ANAF cu un comunicat de presă în care neagă toate acuzațiile și îi atacă pe cei care l-au controlat.

"Presupusul prejudiciu reținut în sarcina societății, în cuantum de aproximativ 2.400.000 euro, este fundamentat pe ipoteza existenței unei cantități de peste 800.000 de tone de balast presupus comercializate fără documente justificative. O asemenea ipoteză ar presupune efectuarea a peste 32.000 de transporturi cu autocamioane de mare tonaj, volum logistic care, raportat la realitățile operaționale, este în mod obiectiv nerezonabil și necesită o reevaluare riguroasă.

(…) din conduita organului de control rezultă suspiciunea rezonabilă că obiectivul real al verificării nu este stabilirea corectă a situației fiscale, ci crearea premiselor pentru o sesizare penală, fără fundament factual solid", a transmis Gabi Bădălău, administratorul societăţii NBG Smart & Special Constructions SRL.

În același comunicat de presă, Bădălău junior susține că firma a respectat întotdeauna legea. Acest lucru reprezintă o miciună, de fapt.

În martie 2023, inspectorii de la Administrația Națională Apele Române au făcut mai multe controale inopinante la balastierele de pe malul Argeșului. Printre acestea și cea de pe terenurile unde firma familiei Bădălău efectua, conform aprobărilor, exploatarea de agregate minerale pentru realizarea a două bazine piscicole. Când au ajuns la faţa locului și au făcut măsurători, specialiștii ANAR s-au îngrozit de ce au găsit.

"Din măsurătorile efectuate rezultă o depășire a suprafeței de 4,52 hectare (…). Pentru bazinul piscicol B2 s-au efectuat măsurători barimetrice unde au fost constată adâncimea maximă de 8 metri, urmând a se calcula volumul de apă în vederea calculării penalităților (…). Menționăm că în urma măsurătorilor topografice s-au constatat și alte perimetre neautorizate cu suprafața totală de 11,10 ha", s-a transmis într-un raport al oficialilor de la Administrația Națională Apele Române.

Au fost date atunci amenzi, s-a dispus ca firma să îndepărteze pământul depozitat ilegal în albia majoră a Argeșului și să fie astupat un canal ilegal. După câteva luni, am fost pe teren să vedem dacă s-a respectat ceva din cele stabilite în timpul controlului. Totul a rămas doar pe hârtie.

Într-o filmare făcută de o echipă Antena 3 CNN pe 9 august 2023 se poate observa că, în realitate, exploatările continuau pe terenurile familiei Bădălău, chiar dacă Apele Române au constatat că sunt peste 15 hectare exploatate ilegal.

Era în plină sezon de lucru la autostrăzile din jurul Bucureștiului care aveau nevoie de materie primă. Era un furnicar care începea dimineața și se oprea seara. Orice obstacol era îndepărtat rapid pentru că fabrica de făcut bani negri nu trebuia să se oprească.

Tot pe 9 august 2023, apa din ceea ce ar trebui să fie exploatare piscicolă era evacuată ilegal aici, în râul Argeș, printr-un canal care a fost construit fără nicio autorizație. Asta pentru ca muncitorii să scoată cât mai ușor nisipul și pietrișul din perimetrele exploatate ilegal.

Gabriel Bădălău a refuzat atunci să dea o declarație în fața camerei, susținând însă, ca și acum, când ANAF-ul l-a prins că a făcut evaziune fiscală, că respectă legea.

"Ce pot să vă spun e că suntem în ordine. Plătim taxe la stat. Cred că avem cele mai mari redevențe plătite către statul român. Avem un proiect piscicol. Respectăm toate termenele", a declarat fiul lui Niculae Bădălău pe 9 august 2023.

Astăzi, 13 februarie 2026, o echipă Antena 3 CNN s-a reîntors pe teren: la Malu Spart. Canalul ilegal era în continuare acolo, chiar dacă au trecut ani de când Apele Române au dispus ca terenul să fie readus la starea inițială.

Jurnaliştii Antena 3 CNN au descoperit semne că de la ultima noastră vizită pe malul Argeșului exploatarea pietrișului și a nisipului a continuat pe scară largă în zonă. Lucru confirmat și de urmele proaspete lăsate de cauciucurile camioanelor de mare tonaj.

Albia majoră a râului Argeș – peisajul din prezent, mai exact: 13 februarie 2026, este total diferit de cel de acum aproape trei ani, când echipa Antena 3 CNN a fost acolo. Pe aici era un drum, acum un munte de pământ vegetal. Oficialii de la Apele Române constatau în vara lui 2023 că tone de pământ vegetal au fost depozitate ilegal și au dispus ca firma familiei Bădălău să îl înlăture. Ce s-a întâmplat? Au apărut alți munți de pământ.

Intervenția brutală asupra mediului se observă cu ochiul liber. O parte din copaci au fost distruși de tonele de pâmânt aduse pe terenul care este proprietatea statului român. În mod ciudat, ce nu s-a văzut la faţa locului sunt echipele de control ale Ministerului Mediului, condus de Diana Buzoianu, altfel extrem de preocupată de alipirea la orice subiect cu potential de imagine.