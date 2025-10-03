Alina Bica poate să se întoarcă în România. Curtea de Apel a anulat mandatul european de arestare

Alina Bica se află în Italia / Sursa foto: Hepta

Curtea de Apel București a decis, vineri, că Alina Bica, fosta șefă DIICOT, condamnată în România la patru ani de închisoare cu executare, și-a executat pedeapsa „integral” și că mandatul de arestare european emis pe numele său trebuie retras. Alina Bica se află în Italia, ţară care a refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare.

„Admite contestația la executare formulată de judecătorul delegat în cadrul Biroului de Executări Penale din cadrul Curții de Apel București - Secția a II-a Penală. În baza hotărârii Marii Camere a CJUE din 04.09.2025, în cauza C-305/22, stabilește că pedeapsa pronunțată prin sentința penală nr. 1057/29.11.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție este considerată executată integral”, se arată în hotărârea magistraților.

Instanța a decis retragerea documentelor emise pe numele Alinei Bica - mandatul european de executare a pedepsei și mandatul european de arestare, ambele emise în noiembrie 2019 de Tribunalul București, Secția I Penală. Hotărârea este definitivă.

Ministerul Justiției reamintea, în mai 2023, că Alina Bica fusese condamnată definitiv la 4 ani de închisoare pentru favorizarea infractorului, iar pe numele ei fusese emis un mandat european de arestare.

După ce a fost găsită în Italia, autoritățile italiene au refuzat extrădarea și au decis ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul lor, sub supraveghere prin măsuri de probațiune.

Alina Bica nu a petrecut nicio zi în închisoare în Italia.

Reamintim că, în data de 27 noiembrie 2019, Alina Bica a fost condamnată definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 4 ani închisoare cu executare, într-un dosar în care a fost acuzată de DNA că l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender.

Conform DNA, în cursul anului 2013, omul de afaceri Ovidiu Tender i-a cerut sprijinul Alinei Bica pentru a obţine o condamnare cu suspendare în dosarul RAFO, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Bica le-a solicitat subordonaţilor săi de la DIICOT să ceară în instanţă condamnarea lui Tender la o pedeapsă cu suspendare, potrivit procurorilor DNA.